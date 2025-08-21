Pronostici Como-Lazio: quote e scommesse sulla prima giornata di Serie A del 24 agosto 2025

Pronostici Serie A
21 Agosto 2025

Da una parte una piccola realtà che sta facendo le cose in grande e ha fatto molti acquisti, il Como, dall’altra la Lazio che vede il ritorno di Maurizio Sarri, ma che ha avuto il calciomercato bloccato al via di questa Serie A 2025-2026. Pronostico Como-Lazio 24 agosto 2025.

Pronostico Como-Lazio 24 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Lazio, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Il Como non vince una partita al debutto stagionale in Serie A dal 9 settembre 1951. Dopo l’1-1 all’Olimpico del 10 gennaio scorso, Como e Lazio potrebbero pareggiare due match di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A. In generale, sono 18 i precedenti confronti tra le due squadre nel massimo campionato, con i biancocelesti in vantaggio nel bilancio grazie a nove successi, quattro pareggi e cinque sconfitte. Tra le squadre che hanno chiuso lo scorso campionato nella prima metà di classifica, il Como è stata quella con la peggior percentuale realizzativa: 9.4%, frutto di 49 gol con 521 tiri tentati. 

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite (1P – 83%) al debutto stagionale in Serie A. La Lazio ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 8-2. La prossima sarà la 100ª presenza di Valentín Castellanos nei Big-5 campionati europei. La seconda delle sue due marcature multiple in Serie A è arrivata proprio contro il Como al Sinigaglia lo scorso 31 ottobre, nel successo esterno dei biancocelesti per 5-1; inoltre, quella lariana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui l’argentino realizzerebbe almeno tre reti in Serie A, dopo il Frosinone (tre).

Probabili formazioni Como-Lazio

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Lazio?

Como-Lazio, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Como-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote abbastanza equilibrate con i padroni di casa di poco avanti @2.45 su Marathonbet mentre la vittoria della Lazio viaggia su quasi tutti i bookmakers, come Sisal, @2.90, e il pareggio lo troviamo @3.30 su Starvegas.

Como-Lazio
24/08/2025
18.30
Bookmaker1X2
2.503.252.90
2.453.352.90
2.353.252.90
2.353.302.90
2.453.202.90

Le nostre scommesse su Como-Lazio

E’ stata una pre-season faticosa per la Lazio che riabbraccia Sarri, ma non sarà facile il suo lavoro visto che la Uefa ha bloccato il mercato dei biancocelesti. Dall’altra parte il Como ha ambizioni da grandi in questa stagione, e alla prima in casa i ragazzi di Fabregas potranno subito fare risultato, giochiamo il rimborso in caso di pareggio con COMO (+0 AH) @1.70.

Risultato Esatto Como-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-2.

,
