A Bergamo inizia il post-Gasperini per la Dea che ha perso anche il capocannoniere, Retegui, ed è alle prese con la delicata questione Lookman. La stagione 25-26 di Serie A dell’Atalanta inizia contro la neo promossa Pisa che torna nella massima serie dopo decenni. Pronostico Atalanta-Pisa 24 agosto 2025.

Pronostico Atalanta-Pisa 24 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Pisa, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

L’Atalanta farà il proprio esordio stagionale in campionato senza Gian Piero Gasperini in panchina per la prima volta dal 23 agosto 2015, quando sulla panchina della Dea sedeva Edoardo Reja (sconfitta esterna per 0-1 contro l’Inter in quel caso). L’Atalanta è stata la squadra che ha giocato il maggior numero di palloni (1147) all’interno dell’area avversaria nella Serie A 2024/25. Dall’altra parte, il Pisa è stata la formazione che ha concesso meno tocchi agli avversari nella propria area di rigore nella scorsa ‘regular season’ di Serie B: 638, almeno 56 in meno rispetto a qualsiasi altro club nel torneo.

Il Pisa tornerà a disputare un match di Serie A per la prima volta a distanza di 34 anni e 90 giorni dall’ultima partita nel torneo: il 26 maggio 1991 contro la Roma all’Arena Garibaldi (1-0 per i giallorossi). Il Pisa è stata la squadra che ha segnato più gol a seguito di un recupero offensivo (avvenuto al massimo a 40 metri di distanza dalla porta avversaria) tra Serie A e Serie B 2024/25: otto, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra formazione che ha preso parte a una delle prime due divisioni italiane nella passata stagione.

Probabili formazioni Atalanta-Pisa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Maldini, Pasalic; Scamacca. All. Juric

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Gilardino

Guida TV Serie A: dove vedere Atalanta-Pisa?

Atalanta-Pisa, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Atalanta-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La Dea apre favorita @1.41 su Marathonbet mentre il Pisa sale @7.50 su Sisal, col pareggio @4.85 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Atalanta-Pisa

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sette gare giocate all’esordio stagionale in Serie A con un punteggio complessivo di 21- 5, tenendo anche la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. Alla prima con Juric in panchina, e contro una neopromossa in trasferta, non pensiamo di vedere tante reti oggi, e consigliamo UNDER 3.0 GOL @1.70 (con 0-1-2 gol totali andremo in cassa, con 3 reti avremo il rimborso, con 4+ reti pagheremo).

Risultato Esatto Atalanta-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 0-0.

