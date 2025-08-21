Pronostico Juventus-Parma: tutto sul match della 1° giornata di Serie A del 24 agosto 2025

Pronostici Serie A
21 Agosto 2025

Domenica i bianconeri iniziano la stagione 2025-2026 di Serie A ospitando allo Stadium il Parma che è proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi di Igor Tudor, confermato alla guida della Juve. Pronostico Juventus-Parma 24 agosto 2025.

Pronostico Juventus-Parma 24 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Parma, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Questa sarà la quinta volta in cui Juventus e Parma si affronteranno nel match di esordio stagionale in Serie A; i bianconeri hanno vinto finora tutti i quattro precedenti con un punteggio complessivo di 9-2. Da un lato, solo il Milan ha tentato più conclusioni (50) al termine di un contropiede rispetto al Parma (46) nella scorsa Serie A. Dall’altro, la Juventus è stata la squadra che ha segnato più gol in ripartenza nell’ultimo campionato: 11 – meno solo di Liverpool (14) ed Eintracht Francoforte (12), considerando i cinque maggiori campionati europei 2024/25. Jonathan David ha sempre segnato almeno 15 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di Ligue 1: 15 nel 2021/22, 24 nel 2022/23, 19 nel 2023/24 e 16 nel 2024/25. La Juventus inizierà un campionato di Serie A con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 1973/74, quando alla guida dei bianconeri c’era il ceco Cestmir Vycpalek.

Carlos Cuesta sarà il primo coach straniero ad allenare il Parma in occasione del debutto stagionale degli emiliani in Serie A. Inoltre, all’età di 30 anni e 26 giorni, il classe 1995 diventerà il terzo primo allenatore più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano. Dopo essere rimasto imbattuto in entrambi i confronti contro la Juventus nella Serie A 2024/25 (1V, 1N), il Parma potrebbe evitare la sconfitta per il terzo match di fila contro i bianconeri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra maggio 2010 e maggio 2011 (3V). Si affrontano le due squadre che hanno registrato l’età media più bassa tra titolari e subentrati nella scorsa stagione di Serie A: 24 anni e 288 giorni la Juventus, 24 anni e 98 giorni il Parma.

Probabili formazioni Juventus-Parma

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Parma?

Juventus-Parma, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Juventus-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. La Juve è favorita @1.47 su Marathonbet, col Parma @7.00 su Goldbet e pareggio @4.60 su Lottomatica.

Le nostre scommesse su Juventus-Parma

Prima della sconfitta al Tardini e del pareggio interno dello scorso anno, la Juve aveva sempre battuto il Parma nei 4 precedenti, e secondo noi i bianconeri torneranno a vincere ed inizieranno bene il campionato con 3 punti pieni davanti al proprio pubblico. La quota non è altissima, ma è comunque valida anche per doppie o multiple, quindi andiamo con JUVENTUS VINCE @1.47.

Risultato Esatto Juventus-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-2, 1-1.

