Pronostico Udinese-Verona: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 1° giornata Serie A del 25-08-2025

Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
21 Agosto 2025

In Friuli lunedì arriva l’Hellas Verona all’esordio della stagione 2025-2026 di Serie A che potrebbe essere difficile sia per i veneti che per l’Udinese, due formazioni che verosimilmente saranno impegnate nella corsa per la salvezza. Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025.

Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Udinese-Verona, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Dopo una serie di tre successi di fila con un punteggio complessivo di 7-0 (tra febbraio 2016 e maggio 2018), l’Udinese ha vinto solo due delle successive 12 gare giocate in Serie A contro l’Hellas Verona (6N, 4P), segnando appena nove gol e subendone 13. L’Udinese ha perso otto delle ultime 10 gare giocate nella scorsa Serie A (1V, 1N) e nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (otto anche il Monza). 

Dall’altra parte, l’Hellas Verona ha chiuso la scorsa edizione del torneo registrando appena tre sconfitte nelle ultime 10 giornate (2V, 5N): tra le formazioni che hanno chiuso il campionato nella seconda metà di classifica, solo il Parma (2V, 6N, 2P) ha perso meno match nel parziale. L’Hellas Verona ha vinto entrambe le ultime due partite d’esordio in un campionato di Serie A (1-0 contro l’Empoli nel 2023/24 e 3-0 contro il Napoli nel torneo scorso).

Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025

Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025

Probabili formazioni Udinese-Verona

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Bravo, Davis. All. Runjaic

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Verona?

Udinese-Verona, lunedì 25 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Udinese-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Udinese favorita @1.97 su Marathonbet mentre l’Hellas si gioca @4 sui principali bookmakers come Sisal, metre il pareggio viaggia @3.35 su Starvegas e Goldbet.

Udinese-Verona
25/08/2025
18.30
Bookmaker1X2
1.903.254.00
1.973.404.10
1.923.304.00
1.903.354.00
1.953.354.00

Le nostre scommesse su Udinese-Verona

L’Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare giocate contro l’Udinese in Serie A, tutte da Under (O/U 3-10 negli ultimi 13 precedenti). Anche per questo scontro diretto andiamo con UNDER 2.5 @1.67.

Risultato Esatto Udinese-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Sassuolo-Napoli: i campioni in carica iniziano la 1° giornata di Serie A al Mapei Stadium
Pronostici Serie A
Pronostico Sassuolo-Napoli: i campioni in carica iniziano la 1° giornata di Serie A al Mapei Stadium
21 Agosto 2025
Pronostico Genoa-Lecce: inizia la stagione 2025-2026 di Serie A il 23 agosto
Pronostici Serie A
Pronostico Genoa-Lecce: inizia la stagione 2025-2026 di Serie A il 23 agosto
21 Agosto 2025
Pronostici Serie A: le scommesse sulla 1° giornata con Milan-Cremonese
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A: le scommesse sulla 1° giornata con Milan-Cremonese
21 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.