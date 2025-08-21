In Friuli lunedì arriva l’Hellas Verona all’esordio della stagione 2025-2026 di Serie A che potrebbe essere difficile sia per i veneti che per l’Udinese, due formazioni che verosimilmente saranno impegnate nella corsa per la salvezza. Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025.

Pronostico Udinese-Verona 25 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Udinese-Verona, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Dopo una serie di tre successi di fila con un punteggio complessivo di 7-0 (tra febbraio 2016 e maggio 2018), l’Udinese ha vinto solo due delle successive 12 gare giocate in Serie A contro l’Hellas Verona (6N, 4P), segnando appena nove gol e subendone 13. L’Udinese ha perso otto delle ultime 10 gare giocate nella scorsa Serie A (1V, 1N) e nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (otto anche il Monza).

Dall’altra parte, l’Hellas Verona ha chiuso la scorsa edizione del torneo registrando appena tre sconfitte nelle ultime 10 giornate (2V, 5N): tra le formazioni che hanno chiuso il campionato nella seconda metà di classifica, solo il Parma (2V, 6N, 2P) ha perso meno match nel parziale. L’Hellas Verona ha vinto entrambe le ultime due partite d’esordio in un campionato di Serie A (1-0 contro l’Empoli nel 2023/24 e 3-0 contro il Napoli nel torneo scorso).

Probabili formazioni Udinese-Verona

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Bravo, Davis. All. Runjaic

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Verona?

Udinese-Verona, lunedì 25 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Udinese-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Udinese favorita @1.97 su Marathonbet mentre l’Hellas si gioca @4 sui principali bookmakers come Sisal, metre il pareggio viaggia @3.35 su Starvegas e Goldbet.

Le nostre scommesse su Udinese-Verona

L’Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare giocate contro l’Udinese in Serie A, tutte da Under (O/U 3-10 negli ultimi 13 precedenti). Anche per questo scontro diretto andiamo con UNDER 2.5 @1.67.

Risultato Esatto Udinese-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

