Pronostico Inter-Torino: posticipo della 1° giornata di Serie A di lunedì 25 agosto 2025

Pronostico Inter-Torino 25 agosto 2025
21 Agosto 2025

La prima giornata della Serie A 2025-2026 sarà chiusa a San Siro, con i nerazzurri di Chivu all’esordio contro i granata. Andiamo a vedere guida tv, probabili formazioni, analisi, statistiche e Pronostico Inter-Torino 25 agosto 2025 per questo posticipo del campionato di calcio italiano.

Pronostico Inter-Torino 25 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Torino, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

L’Inter debutterà in campionato con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 2016, quando alla guida dei nerazzurri c’era Frank de Boer. Nessuna squadra ha segnato più reti dell’Inter a seguito di recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria) nella Serie A 2024/25: sei, al pari di Napoli e Como. Dall’altra parte, solo il Monza ha realizzato meno gol (zero) del Torino (uno) da queste situazioni di gioco nello scorso campionato. Questa sarà la sesta volta in cui Inter e Torino si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A; nei cinque precedenti, i nerazzurri sono sempre rimasti imbattuti (3V, 2N) e i granata non sono mai riusciti a segnare in queste sfide (parziale di 4-0 complessivo per i neroverdi).

Il Torino non vince da 18 partite consecutive giocate al Meazza in Serie A (5N, 13P – ultimo successo il 3 aprile 2016, per 2-1 proprio contro l’Inter). Il Torino ha pareggiato entrambi gli ultimi due esordi stagionali in Serie A (0-0 contro il Cagliari nel 2023/24 e 2-2 contro il Milan nel 2024/25).

Pronostico Inter-Torino 25 agosto 2025

Pronostico Inter-Torino 25 agosto 2025

Probabili formazioni Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Baroni

Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Torino?

Inter-Torino, lunedì 25 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Inter-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. L’Inter si gioca @1.43 come quota massima su Goldbet, mentre i granata si giocano @7.00 su Sisal, col pareggio @4.70 su Marathonbet.

Inter-Torino
25/08/2025
20.45
Bookmaker1X2
1.404.757.50
1.424.706.90
1.424.606.80
1.404.607.00
1.434.606.85

Le nostre scommesse su Inter-Torino

L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A (11V, 1N), registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2). Favoriamo anche questa volta la VITTORIA INTER @1.43, in casa e alla prima con Chivu in panchina.

Risultato Esatto Inter-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
4.5
Visita il Sito Recensione
