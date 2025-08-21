Pronostici Serie A: la multipla della 1° giornata. Schedina quota @6.36

Multipla Serie A giornata 1
Pronostici Serie A
di
21 Agosto 2025

Inizia il campionato di calcio di Serie A 2025-2026 questo sabato 23 agosto, e non poteva mancare la nostra multipla. Iniziamo subito con una schedina di 5 match per una quota @6.36. Multipla Serie A giornata 1.

Programma 1° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 1° giornata di Serie A 2025-2026.

Screenshot 2025-08-21 alle 16.10.38.png

Multipla Serie A giornata 1: schedina quota @6.36

Ecco le 5 scelte dei match della prima giornata di campionato per la Multipla Serie A @6.36 di quota.

Screenshot 2025-08-21 alle 16.06.32.png

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della prima giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

