Il campionato di Serie A 2025/2026 si è aperto con un weekend ricco di gol, emozioni e verdetti inaspettati. L’Inter si prende subito la copertina con una prestazione travolgente, mentre Juventus e Napoli rispondono presente. Sorridono anche Como e Cremonese, protagoniste di due successi a sorpresa contro Lazio e Milan. Un turno inaugurale che ha visto anche l’atteso esordio di nuove guide tecniche di peso, come quella di Gasperini sulla panchina della Roma.

Genoa – Lecce 0-0

Sassuolo – Napoli 0-2 (17′ McTominay, 57′ De Bruyne)

Milan – Cremonese 1-2 (28′ Baschirotto (C), 45’+1′ Pavlovic (M), 61′ Bonazzoli (C))

Roma – Bologna 1-0 (53′ Wesley)

Cagliari – Fiorentina 1-1 (68′ Mandragora (F), 90’+4′ Luperto (C))

Como – Lazio 2-0 (47′ Douvikas, 73′ Paz)

Atalanta – Pisa 1-1 (26′ aut. Hien (P), 50′ Scamacca (A))

Juventus – Parma 2-0 (59′ David, 84′ Vlahovic)

Udinese – Hellas Verona 1-1 (53′ Kristensen (U), 73′ Serdar (H))

Inter – Torino 5-0 (18′ Bastoni, 36′ Thuram, 52′ Martinez, 62′ Thuram, 72′ Bonny)

I top e I flop della prima giornata di Serie A

Iniziamo dai top di questa 1° giornata di campionato, Inter e Napoli. I nerazzurri dominano 5-0 nel posticipo del 1° turno contro il Torino, mettendo in luce la novità di Sucic e scacciando i dubbi su Thuram a segno con una bella doppietta. I campioni in carica partenopei avevano invece aperto il loro campionato al Mapei Stadium, contro la pericolosa neopromossa Sassuolo, ma non ci sono stati problemi per gli uomini di Conte passati con i gol di McTominay (MVP dello scorso campionato) e De Bruyne (grande colpo del calciomercato estivo).

Top anche il Como di Fabregas, che rifila un 2-0 alla Lazio e mette in mostra il talento di Nico Paz. Iniziano bene anche Juventus e Roma, non proprio top, ma comunque promosse alla prima. I bianconeri si godono subito il nuovo acquisto Jonathan David a segno (assume al discusso Dusan Vlahovic) nel 2-0 interno contro il Parma, mentre i giallorossi, alla prima di Gasperini all’Olimpico, passano il non semplice esame Bologna per 1-0, grazie alla rete di Wesley.

Passiamo alle note dolenti, ovvero i flop, e la prima squadra che viene in mente è ovviamente il Milan che perde 1-2 in casa contro la neo-promossa Cremonese, che è l’underdog di giornata, una vittoria che i bookmakers quotavano fino @9 volte la posta per i grigiorossi. Terza volta di fila che Massimiliano Allegri inizia un campionato alla guida del Milan perdendo alla prima partita. Se abbiamo detto del top del Como, logicamente come flop c’è la Lazio che ha perso 0-2 contro i comaschi, e la squadra di Maurizio Sarri inizia a capire che il mercato fermo di questa estate potrebbe pesare tanto nella stagione dei biancocelesti.

Flop anche l’Atalanta. Avevamo anticipato nelle analisi pre-season che poteva essere un anno di calo per la Dea che aveva perso alcuni pezzi pregiati, rimane aperta la spina Lookman, e soprattutto si è concluso il ciclo di Gasperini, con Juric che non va oltre lo 0-0 col Pisa all’esordio.

Quote Antepost e prossimo turno

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost aggiornate per la vittoria finale dello scudetto di Serie A 2025-2026. Il Napoli chiama, l’Inter prontamente risponde. La lotta a due che ha infiammato lo scorso campionato potrebbe riproporsi anche nella stagione appena iniziata, almeno secondo i bookmaker: si gioca infatti a 2,45 su 888sport e 2,50 su Snai il bis tricolore degli uomini di Conte, subito vincenti in casa del Sassuolo, seguiti a 3,20 dall’Inter, travolgente contro il Torino demolito per 5-0.

Buona la prima anche per la Juventus, vittoriosa per 2-0 contro il Parma, guastafeste per lo scudetto a 6. Sale invece la quota del Milan, passata da 5,50 a 8 dopo l’inaspettata sconfitta interna contro la Cremonese, mentre c’è fiducia nelle nuova Roma di Gasperini che dopo soli 90 minuti passa da 15 a 9 volte la posta.

Vediamo anche le quote antepost per il capocannoniere. Lautaro Martinez, Jonathan David e Marcus Thuram. La prima giornata di campionato di Serie A ha confermato i calciatori che, sulla lavagna dei bookmaker, puntano alla vittoria del titolo di capocannoniere. Tutti e tre sono andati a segno, solo Moise Kean – tra i favoriti – è rimasto a secco al debutto. L’attaccante argentino dell’Inter continua a essere in pole secondo gli esperti: vale 4,50 su Planetwin365 e 5 su Sisal raccogliere lo scettro lasciato da Mateo Retegui, volato in Arabia Saudita. Alle spalle del capitano nerazzurro, a quota 6, spicca il nome di Jonathan David della Juventus, volto nuovo nel massimo campionato italiano di calcio.

Chiude il podio a 7,50 Moise Kean, che non è riuscito a trovare la rete nel pareggio esterno della Fiorentina a Cagliari. Attenzione anche a Marcus Thuram, che dopo la doppietta al Torino è balzato momentaneamente in vetta solitaria alla classifica dei marcatori: il suo trionfo al termine della stagione passa da 12 a 9. Tra gli outsider, tre giocatori sono offerti a 16: il centravanti del Milan Santiago Gimenez e due calciatori andati a segno nello scorso weekend, Dusan Vlahovic della Juventus e Gianluca Scamacca dell’Atalanta.

Infine abbassiamo lo sguardo nella lotta salvezza con le quote retrocessione. La sorprendente vittoria della Cremonese a Milano nella giornata inaugurale della Serie A potrebbe non bastare ai lombardi ad evitare la retrocessione, ma fa comunque alzare la quota di un immediato ritorno in Serie B. Dopo l’exploit a San Siro, la squadra di Davide Nicola aggancia infatti il Pisa – uscito indenne dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta – sulla lavagna dei bookmaker: passa da 1,35 a 1,75 su Betflag e Better poter giocare la serie A anche nella prossima stagione, al pari della squadra di Alberto Gilardino.

Alle spalle delle due neopromosse, a 2,25, c’è l’Hellas Verona, capace di strappare un punto sul campo dell’Udinese. Rischia invece il Sassuolo: dopo la sconfitta al Mapei Stadium contro il Napoli, la salvezza per la squadra di Grosso passa da 4,50 a 3, al pari del Lecce, reduce dallo 0-0 di Genova, seguito a 3,25 dal Cagliari e a 3,50 dal Parma del 30enne spagnolo Carlos Cuesta.

Diamo subito uno sguardo anche al prossimo turno di campionato, una 2° giornata di Serie A che inizierà il 28 agosto con un doppio anticipo: Cremonese-Sassuolo e Lecce-Milan.

Anche sabato 30 non ci sono grandi big match, ma sono in campo Napoli-Cagliari e Pisa-Roma in serata, sfide interessanti, mentre nel tardo pomeriggio toccherà a Bologna-Como e a Parma Atalanta.

Il turno sarà chiuso dalle 4 sfide di domenica 31 agosto, al via alle 18.30 con Genoa-Juventus e con Torino-Fiorentina, mentre in serata vedremo Inter-Udinese e Lazio-Hellas Verona.

Risultati Free Pick Serie A

La stagione 2025-2026 di Serie A non poteva iniziare meglio visto che abbiamo subito incassato una multipla su 5 eventi, per una quota @6.36. Se il buongiorno si vede dal mattino sarà una grande annata di Serie A, seguitela turno per turno con noi.

