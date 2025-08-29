Pronostico Cremonese-Sassuolo: anticipo della 2° giornata di Serie A tra due neopromosse

Pronostico Cremonese-Sassuolo 29 agosto 2025
Pronostici Serie A
29 Agosto 2025

La 2° giornata di Serie A inizia a Cremona nella sfida tra due neo promosse che hanno vissuto esordi stagionali diversi: i grigiorossi hanno sbancato la San Siro rossonera a sorpresa mentre il Sassuolo in casa al Mapei Stadium non ha retto l’urto dei campioni d’Italia del Napoli. Pronostico Cremonese-Sassuolo 29 agosto 2025.

Pronostico Cremonese-Sassuolo 29 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cremonese-Sassuolo, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il bilancio delle ultime quattro sfide tra Cremonese e Sassuolo in campionato (tra Serie A e Serie B) è in equilibrio, con un successo a testa e due pareggi.

Dopo otto sconfitte su otto al debutto stagionale in Serie A, la Cremonese ha ottenuto contro il Milan (2-1) i suoi primi punti in questo tipo di partite; l’ultima squadra neopromossa a vincere le prime due gare disputate in un massimo torneo è stata la Sampdoria nel 2012/13.

Dopo la sconfitta nella gara di esordio in questo torneo (0-2 contro il Napoli), il Sassuolo potrebbe perdere le prime due partite stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia.

Nella gara di esordio stagionale contro il Milan, la Cremonese ha segnato due gol registrando un valore di Expected Goals di 0.21: la differenza di 1.79 è stata la seconda più ampia della prima giornata, dopo quella dell’Inter (+3.41).

Dopo il gol all’esordio in questo campionato contro il Milan, Federico Bonazzoli potrebbe andare a segno per due presenze di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2024. Armand Laurienté ha debuttato in Serie A proprio contro la Cremonese, il 4 settembre 2022 (0-0 fuori casa); i grigiorossi, inoltre, sono una delle due squadre contro cui il francese ha preso parte a tre reti in un singolo match nei big-5 campionati europei.

Probabili Formazioni Cremonese-Sassuolo 

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Serie A: dove vedere Cremonese-Sassuolo?

Cremonese-Sassuolo, venerdì 29 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Cremonese-Sassuolo 

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Cremonese favorita @2.35 su Admiralbet in casa, mentre la vittoria del Sassuolo sale @3.15 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Marathonbet e Starvegas.

Le nostre scommesse su Cremonese-Sassuolo 

La Cremonese non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide casalinghe in campionato contro il Sassuolo (2N, 1P) tra Serie A, B e C, pareggiando ciascuna delle ultime due; l’ultimo successo interno dei grigiorossi in campionato contro i neroverdi risale al 14 gennaio 2007 (1-0, in Serie C). Giochiamo la DOPPIA CHANCE X2 @1.62 Betflag.

Risultato Esatto Cremonese-Sassuolo 

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 3-1.

,
