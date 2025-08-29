Pronostico Lecce-Milan: le scommesse sulla Serie A del 29-08-2025. Partita da non sbagliare per i rossoneri

29 Agosto 2025

Al Via del Mare partita subito delicata per il Milan che non può fallire dopo il clamoroso ko all’esordio, la settimana scorsa a San Siro. Gli uomini di Allegri sono chiamati alla vittoria contro i salentini. Pronostico Lecce-Milan 29 agosto 2025.

Pronostico Lecce-Milan 29 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lecce-Milan, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è una delle due squadre, al pari del Bologna, contro cui il Lecce ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 13 segni ‘X’ su 38 incontri, con due successi per i salentini e 23 per i rossoneri. Il Lecce ha vinto solo una delle 19 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (10N, 8P), con il successo risalente al 1° aprile 2006.

Nello scorso campionato, il Milan aveva iniziato la stagione senza trovare il successo nelle prime due gare stagionali (2-2 vs Torino, 1-2 vs Parma); solo due volte i rossoneri hanno perso entrambe le prime due partite stagionali nella loro storia in Serie A.

Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, il Lecce ha registrato tre clean sheet consecutivi e potrebbe arrivare a quattro gare di fila con la porta inviolata per la prima volta in assoluto in Serie A.

Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A: quattro gol, inclusa la sua unica doppietta esterna nella competizione. Nella prima giornata di questo campionato, solo Jonathan David (cinque) ha creato più occasioni su azione per i compagni rispetto a Alexis Saelemaekers (quattro, al pari di Mërgim Vojvoda); inoltre, soltanto Arthur Atta (sei) ha portato a buon fine più dribbling dell’esterno belga (quattro).

Probabili Formazioni Lecce-Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Ricci, Modric, Estupinian; Saelemaekers; Gimenez. All. Allegri.

Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Milan?

Lecce-Milan, venerdì 29 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Lecce-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lecce-Milan
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
5.003.601.72
5.003.701.70
5.403.701.65
5.253.601.70
5.003.651.70

Le nostre scommesse su Lecce-Milan

Nella prima giornata di questo campionato, solo la Juventus (25) ha tentato più tiri del Milan (24); per la terza volta in questo anno solare, una squadra con almeno altrettante conclusioni (24) ha perso una gara in Serie A e in due occasioni è successo ai rossoneri, contro la Cremonese e il Torino lo scorso febbraio (26 tiri in quel caso). Pensiamo che i rossoneri non sbaglieranno ancora e giochiamo sulla VITTORIA MILAN @1.70.

Risultato Esatto Lecce-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 1-1.

,
