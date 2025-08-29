Il Como quest’anno punta in alto, magari a prendere proprio il posto del Bologna tra le big che nelle ultime stagioni hanno viaggiato in zona Europa. Vedremo se la squadra di Fabregas passerà anche in questa prima trasferta dell’anno al Dall’Ara, dopo aver superato la Lazio al debutto. Pronostico Bologna-Como 30 agosto 2025.

Pronostico Bologna-Como 30 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Como, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro il Como in Serie A (1N, 2P), mantenendo in quattro occasioni la porta inviolata, inclusa la più recente. Il Como ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A.

Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Bologna è reduce da quattro sconfitte consecutive. Dopo non aver trovato la rete al debutto in questo torneo, il Bologna potrebbe restare a secco di gol nelle prime due gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2018/19, sotto la guida di Filippo Inzaghi.

Il Como ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solo una volta, nella stagione 1951/52; da allora, i lariani non avevano mai più vinto alcuna delle prime due partite in una stagione nella massima serie (8N, 14P).

Nico Paz ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) nelle ultime quattro presenze in Serie A. Riccardo Orsolini ha partecipato attivamente a sette gol in otto presenze casalinghe in Serie A in questo anno solare (sei reti, un assist); in generale, tra i giocatori attualmente in Serie A, solo Scott McTominay (10) ha segnato più reti dell’esterno del Bologna (nove) da inizio 2025 nella competizione.

Probabili Formazioni Bologna-Como

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Guida TV Serie A: dove vedere Bologna-Como?

Bologna-Como, sabato 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Bologna-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Como

Il Bologna ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in Serie A, senza mai subire gol. Consigliamo UNDER 2.5 @1.63, ci aspettiamo una partita con meno di 3 gol totali, come è stato nell’ultimo confronto al Dall’ara dello scorso anno, vinto 2-0 dai padroni di casa.

Risultato Esatto Bologna-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.