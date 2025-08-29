Parma-Atalanta: le scommesse sul match del 30 agosto 2025, seconda giornata di Serie A

Pronostico Parma-Atalanta 30 agosto 2025
Pronostici Serie A
29 Agosto 2025

Al Tardini arriva l’Atalanta che ha iniziato il post Gasperini con un pareggio interno contro il Pisa mentre i Ducali sono stati nettamente superati a Torino contro la Juventus, e sperano di rifarsi questo sabato in casa. Pronostico Parma-Atalanta 30 agosto 2025.

Pronostico Parma-Atalanta 30 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Parma-Atalanta, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Parma ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in Serie A, dopo sette sconfitte consecutive. Il Parma è reduce da quattro sconfitte casalinghe di fila contro l’Atalanta in Serie A, con un punteggio aggregato di 13-5.

Nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie, in due occasioni il Parma ha perso entrambe le prime due gare stagionali in Serie A.

L’Atalanta ha vinto sette delle ultime otto trasferte in Serie A (1P), con un punteggio aggregato nel parziale di 24-4; in generale, nel 2025 nessuna squadra nella competizione ha vinto più gare esterne della Dea (sette anche per la Roma).

Gianluca Scamacca ha segnato due gol nelle sue due sfide contro il Parma in Serie A. Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha partecipato a più gol in Serie A: quattro (due gol, due assist), di cui tre nell’ultima sfida contro i gialloblù.

Probabili Formazioni Parma-Atalanta

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. All. Juric.

Guida TV Serie A: dove vedere Parma-Atalanta?

Parma-Atalanta, sabato 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Parma-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Parma-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.402.05
3.753.502.00
3.703.352.00
3.753.452.00
3.753.402.00

Le nostre scommesse su Parma-Atalanta

Gli ultimi otto incontri tra Atalanta e Parma in Serie A hanno visto realizzare in media ben 4.25 gol a partita, con la Dea che nello specifico ha segnato più del triplo delle reti dei gialloblù nel parziale (26 vs 8). Nella prima giornata di questo torneo, il Parma è stata la squadra a subire più tiri totali (25) e che ha registrato il più alto valore di Expected Goals Against (2.35). Entrambe hanno segnato Under all’esordio la settimana scorsa, questa volta giochiamo OVER 2.5 GOL @1.93.

Risultato Esatto Parma-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 1-4.

