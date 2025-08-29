Pronostici Serie A: Napoli-Cagliari, formazioni, guida tv, migliori quote e scommesse Serie A del 30-08-2025

Nessun problema per i campioni d’Italia del Napoli che hanno esordito nella stagione 2025-2026 di Serie A con un perentorio 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e sabato esordiscono al Maradona contro i sardi nettamente sfavoriti. Pronostico Napoli-Cagliari 30 agosto 2025.

Pronostico Napoli-Cagliari 30 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Cagliari, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha perso le ultime due sfide contro il Napoli, senza segnare. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 28 gare contro il Cagliari in Serie A (19V, 8N), con la sconfitta risalente al 25 settembre 2019; in particolare, i partenopei hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i sardi nel girone di andata, con un punteggio aggregato di 21-3.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 gare in Serie A (8V, 5N) – l’ultima sconfitta risale al 23 febbraio scorso, 1-2 vs Como; quella dei partenopei è la serie aperta di imbattibilità più lunga nei maggiori cinque campionati europei.

In ciascuna delle precedenti nove stagioni disputate in Serie A, il Cagliari non ha mai trovato la vittoria entro le prime due gare disputate in campionato. Nessuna squadra ha subito meno tiri del Cagliati nel corso della prima giornata (quattro, al pari del Milan); inoltre, i sardi hanno tentato sei conclusioni nello specchio, meno solo di Inter (nove) e Juventus (otto) finora in Serie A.

Tra i giocatori attualmente in Serie A, Scott McTominay è l’unico in doppia cifra realizzativa in questo anno solare (10 reti). Nella prima giornata Kevin De Bruyne ha trovato la rete all’esordio stagionale, nella sua carriera nei maggiori 10 tornei europei, il belga non ha mai segnato in ciascuna delle sue prime due gare in un singolo campionato.

Probabili Formazioni Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Guida TV Serie A: dove vedere Napoli-Cagliari?

Napoli-Cagliari, sabato 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Napoli-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Napoli-Cagliari
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.305.2511.00
1.305.0011.00
1.325.209.40
1.305.259.75
1.305.1510.00

Le nostre scommesse su Napoli-Cagliari

Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A e già in due occasioni ha registrato una serie di quattro sconfitte di fila sul campo dei partenopei, tra il 1966 e il 1969 e nel periodo 2011-2014. Ci aspettiamo che i sardi usciranno sconfitta contro i ragazzi di Conte all’esordio al Maradona. Quota bassa ma che può essere utile per doppie e multiple, giochiamo VITTORIA NAPOLI @1.32.

Risultato Esatto Napoli-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 4-1, 2-0.

,
