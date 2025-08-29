Sabato sera dallo Stadio Anconetani va il Pisa ospita i giallorossi di Gasperini in questa sfida valida per la 2° giornata di Serie A 2025-2026 che abbiamo analizzato nel dettaglio fornendovi il miglior Pronostico Pisa-Roma 30 agosto 2025.

Pronostico Pisa-Roma 30 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Roma, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Pisa e Roma tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di 34 anni e 96 giorni, ovvero dal 26 maggio 1991 (successo 1-0 dei giallorossi con gol di Roberto Muzzi). Il Pisa ha perso 10 delle 14 sfide contro la Roma in Serie A (2V, 2N), contro nessuna formazione ha registrato più sconfitte nel torneo (a quota 10 anche Juventus e Milan).

Il Pisa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (4V, 3N). Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, il Pisa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali per la prima volta in Serie A.

La Roma arriva dal successo per 1-0 alla prima giornata contro il Bologna; nei precedenti 10 campionati di Serie A solo due volte i giallorossi hanno vinto entrambe le prime due gare stagionali. La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2025 in Serie A (52 in 21 match – 16V, 4N, 1P), almeno otto in più di qualsiasi altra (Napoli e Inter a quota 44); più nel dettaglio, solo il Barcellona (56) ha ottenuto più punti dei giallorossi nell’anno solare nei Big-5 campionati europei.

Idrissa Touré è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in questa prima giornata di Serie A: ben 10. Mile Svilar è il portiere che ha sia registrato più clean sheet (12) sia quello con la più alta percentuale di parate (85.5% – min.10 match) nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei.

Probabili Formazioni Pisa-Roma

PISA (3-4-2-1): Demper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

Guida TV Serie A: dove vedere Pisa-Roma?

Pisa-Roma, sabato 30 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Pisa-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Pisa-Roma

La Roma ha già registrato più clean sheet nel 2025 (12 in 21 match, record nei Big-5 campionati europei) che in tutto l’anno solare 2024 (11 in 38 gare) in Serie A. Il Pisa ha segnato 1 rete in Coppa Italia e 1 anche in campionato la settimana scorsa ma non ci aspettiamo tanti gol in questo match e consigliamo UNDER 2.5 @1.83.

Risultato Esatto Pisa-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-0, 1-1.

