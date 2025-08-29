Buona la prima per i bianconeri che hanno superato il Parma all’esordio e ora la squadra di Tudor si dirige verso Marassi dove domenica l’aspetta il Genoa che invece ha pareggiato 0-0 in casa contro il Lecce. Pronostico Genoa-Juventus 31 agosto 2025.

Pronostico Genoa-Juventus 31 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Juventus, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato.

Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia.

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite con Igor Tudor allenatore in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le ultime tre. La Juventus è la squadra che ha realizzato più gol in seguito ad un contropiede diretto nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: otto (inclusa la rete di Dusan Vlahovic contro il Parma nel match più recente).

Dopo il gol all’esordio contro il Parma, Jonathan David potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con la maglia della Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Probabili Formazioni Genoa-Juventus

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor.

Guida TV Serie A: dove vedere Genoa-Juventus?

Genoa-Juventus, domenica 31 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Genoa-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Genoa-Juventus

Nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni (dal 2024/25), con Bremer in campo la Juventus ha subito 0.4 gol in media a partita, vincendo il 63% delle gare (5/8); senza il difensore brasiliano i bianconeri concedono 1.1 gol in media e la percentuale di successi scende al 44% (21/48). La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime tre partite contro il Genoa in campionato, un trend che potrebbe continuare e consigliamo GENOA GOL NO @2.20

Risultato Esatto Genoa-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 0-2, 1-3.

