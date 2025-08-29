A Torino arriva la viola che arriva dallo spavento nelle qualificazioni di Conference League, ma alla fine la Fiorentina è riuscita a qualificarsi per il tabellone principale, e ora se la vedrà contro i granata in campionato per la 2° giornata di Serie A 2025-2026. Pronostico Torino-Fiorentina 31 agosto 2025.

Pronostico Torino-Fiorentina 31 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Fiorentina, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina è la formazione contro cui il Torino ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 50 in 152 sfide, completano 52 pareggi e 50 successi viola anche se la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro il Torino in campionato (2V, 3N).

Il Torino potrebbe perdere entrambe le prime due partite stagionali di Serie A solo per la settima volta nella sua storia.

Dopo l’1-1 contro il Cagliari, la Fiorentina potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la seconda volta dagli anni 2000, dopo lo scorso campionato (nel 2024/25 pareggiò tutte le prime tre: contro Parma, Venezia e Monza). La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 13 trasferte di campionato, dopo che aveva registrato cinque clean sheet fuori casa di fila in Serie A tra settembre e novembre 2024.

Stefano Pioli ha vinto solo una delle ultime otto partite da allenatore in Serie A (5N, 2P), dopo che aveva ottenuto cinque successi di fila tra marzo e aprile 2024 alla guida del Milan.

La Fiorentina è la squadra con cui Giovanni Simeone ha realizzato più gol in Serie A (20 reti in 74 presenze tra l’agosto 2017 e il maggio 2019); contro i viola El Cholito ha segnato tre reti in campionato. Tuttavia, Giovanni Simeone ha segnato una sola rete nelle ultime 54 gare di Serie A (vs Bologna il 25 agosto 2024). Dal suo arrivo a Firenze (dal 2022/23), Rolando Mandragora è l’unico giocatore della Fiorentina in doppia cifra sia di gol (10) che di assist (10) in Serie A.

Probabili Formazioni Torino-Fiorentina

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Maripan, Masina, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

Guida TV Serie A: dove vedere Torino-Fiorentina?

Torino-Fiorentina, domenica 31 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Torino-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Fiorentina

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte contro il Torino in campionato. Il Torino ha perso quattro gare consecutive di Serie A senza segnare alcun gol per la quinta volta nella sua storia. Giochiamo GOL NO @1.85.

Risultato Esatto Torino-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 0-1, 0-0.

