A San Siro domenica arriva l’Udinese che sfida l’Inter. La squadra di Chivu ha iniziato in quinta la nuova stagione di Serie A 2025-2026 rifilando cinque reti al Torino. Pronostico Inter-Udinese 31 agosto 2025.

Pronostico Inter-Udinese 31 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Udinese, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese in campionato, segnando 14 reti nel periodo (2.8 di media a match). L’Udinese ha perso le ultime sette trasferte contro l’Inter.

Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24), l’Inter non ha mai perso nelle 29 partite in cui Lautaro Martínez ha segnato (26V, 3N); nel periodo solo il Liverpool vanta più partite con un giocatore (Mohamed Salah) in gol senza registrare alcuna sconfitta (39 gare) nei maggiori cinque campionati europei. Cristian Chivu è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida dei nerazzurri registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto.

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Serie A (3N, 8P): 2-1 in trasferta contro il Cagliari lo scorso 3 maggio. Dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona, l’Udinese potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta.

Dalla scorsa stagione, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Marcus Thuram in Serie A: cinque, al pari di Mateo Retegui. In più, il classe ’97 ha segnato sei gol ad agosto in Serie A, in nessun altro mese ha fatto meglio (sei reti anche a dicembre). Il primo e fin qui unico gol di Oumar Solet in Serie A è stato realizzato contro l’Inter lo scorso 30 marzo al Meazza. Dal suo arrivo in Serie A (da inizio gennaio 2025), il classe 2000 è il difensore che vanta più dribbling riusciti nel torneo (ben 26 sui 31 tentati).

Probabili Formazioni Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.

Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Udinese?

Inter-Udinese, domenica 31 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Inter-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Udinese

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di campionato, tanti clean sheet quanti in tutte le sue prime 17 partite nell’anno solare 2025 in Serie A. Consigliamo UDINESE GOL NO @1.90.

Risultato Esatto Inter-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-0, 0-0.

