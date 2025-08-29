La 2° giornata della Serie A 2025-2026 si chiude domenica sera all’Olimpico, con la Lazio di Maurizio Sarri che cerca riscatto dopo un brutto esordio perdente a Como, mentre l’Hellas Verona ha strappato un punticino a Udine al debutto. Pronostico Lazio-Verona 31 agosto 2025.

Pronostico Lazio-Verona 31 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Verona, match della 2° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (12V, 4N). La Lazio ha segnato in 22 delle ultime 23 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (51 reti biancocelesti nel periodo, 2.2 di media), rimanendo a secco di gol solo il 5 febbraio 2020.

La Lazio ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare, l’ultima volta che i biancocelesti hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo a secco di gol in Serie A risale al marzo 2013 con Vladimir Petkovic allenatore. La Lazio ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di campionato (8N, 3P): 5-1 contro il Monza lo scorso 9 febbraio, dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2N). Nell’anno solare 2025 solo il Venezia (10) ha pareggiato più partite della Lazio in Serie A (nove, al pari di Torino e Parma), subito dietro troviamo l’Hellas Verona con otto (insieme al Napoli).

Dopo l’1-1 contro l’Udinese, l’Hellas Verona potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la quarta volta nella sua storia.

Probabili Formazioni Lazio-Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti.

Guida TV Serie A: dove vedere Lazio-Verona?

Lazio-Verona, domenica 31 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Lazio-Verona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lazio-Verona

Lazio (99 – 92 gialli e 7 rossi) ed Hellas Verona (98 – 88 ammonizioni e 10 espulsioni) sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini a partire dalla scorsa stagione di Serie A. Nell’anno solare 2025 nessun giocatore ha ricevuto più cartellini di Mattia Zaccagni in Serie A: sette (tutte ammonizioni), al pari di Álex Jiménez, Lorenzo Lucca e Jaka Bijol. Nello stesso periodo, Zaccagni ha subito 11 falli che sono costati cartellini agli avversari, solo Assane Diao ne conta di più (17). Consigliamo OVER 4.5 CARTELLINI @1.80.

Risultato Esatto Lazio-Verona

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.