Dopo aver esordito subito in cassa con la multipla @6.36 della prima giornata di campionato, vediamo la Multipla della 2° giornata di Serie A 2025-2026, anche se questa volta abbiamo trovato meno spunti, e meno match, abbassando leggermente la quota. Multipla Serie A giornata 2.
Programma 2° giornata Serie A 2025-2026
Andiamo a vedere il turno completo della 2° giornata di Serie A 2025-2026.
Multipla Serie A giornata 2: Schedina quota
Ecco le 4 scelte dei match della seconda giornata di campionato per la Multipla Serie A @4.94 di quota.
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94
Lecce-Milan: 2
Parma-Atalanta: OVER 1.5
Napoli-Cagliari: 1
Inter-Udinese: UDINESE GOL NO
Tutte le partite analizzate nel nostro sito
Tutti i match della seconda giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:
VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.