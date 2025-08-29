Pronostici Serie A: la multipla della 2° giornata. Schedina quota @4.94

Multipla Serie A giornata 2
Pronostici Serie A
29 Agosto 2025

Dopo aver esordito subito in cassa con la multipla @6.36 della prima giornata di campionato, vediamo la Multipla della 2° giornata di Serie A 2025-2026, anche se questa volta abbiamo trovato meno spunti, e meno match, abbassando leggermente la quota. Multipla Serie A giornata 2.

Programma 2° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 2° giornata di Serie A 2025-2026.

Multipla Serie A giornata 2: Schedina quota

Ecco le 4 scelte dei match della seconda giornata di campionato per la Multipla Serie A @4.94 di quota.

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94
Lecce-Milan: 2
Parma-Atalanta: OVER 1.5
Napoli-Cagliari: 1
Inter-Udinese: UDINESE GOL NO

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della seconda giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

