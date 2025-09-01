Alcune sorprese nel fine settimana del campionato di calcio italiano con la sconfitta interna dell’Inter contro l’Udinese mentre vince ancora la Cremonese che continua a sognare in vista dell’arrivo di Vardy. Ora pausa per le nazionali poi la 3° giornata col derby d’Italia Juventus-Inter da non perdere. Risultati Serie A giornata 2.

Risultati Serie A giornata 2, campionato di calcio italiano

La seconda giornata di Serie A 2025-26, l’ultima prima della sosta per le nazionali, ha offerto altri risultati inattesi. In testa alla classifica si è formato un quartetto a punteggio pieno composto da Napoli, Juventus, Roma e dalla sorprendente Cremonese. Il tonfo più rumoroso è quello dell’Inter, che crolla in casa contro l’Udinese dopo la goleada dell’esordio. Si rialza invece il Milan, che trova i primi tre punti a Lecce. Spettacolo all’Olimpico, con la Lazio che travolge il Verona.

Risultati e marcatori 2° giornata

Cremonese – Sassuolo 3-2 (Marcatori: Terracciano, Vazquez, De Luca; Pinamonti, Berardi)

Lecce – Milan 0-2 (Marcatori: Loftus-Cheek, Pulisic)

Bologna – Como 1-0 (Marcatore: Orsolini)

Parma – Atalanta 1-1 (Marcatori: Cutrone; Pasalic)

Napoli – Cagliari 1-0 (Marcatore: Anguissa)

Pisa – Roma 0-1 (Marcatore: Soulé)

Genoa – Juventus 0-1 (Marcatore: Vlahović)

Torino – Fiorentina 0-0

Inter – Udinese 1-2 (Marcatori: Dumfries; Davis, Atta)

Lazio – Verona 4-0 (Marcatori: Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, Dia)

Classifica Serie A 2025-2026

Juventus 6

Napoli 6

Cremonese 6

Roma 6

Udinese 4

Inter 3

Lazio 3

Milan 3

Como 3

Bologna 3

Atalanta 2

Fiorentina 2

Cagliari 1

Genoa 1

Pisa 1

Parma 1

Lecce 1

Hellas Verona 1

Sassuolo 0

I top e I flop della 2° giornata di Serie A

Top sicuramente per la Cremonese che fa due su due (non era mai successo nella storia dei grigiorossi) superando nel finale, in un pirotecnico 3-2 l’altra neopromossa Sassuolo e Cremone è pronta a regalarsi anche Jamie Vardy per continuare a sognare.

Top anche la Roma di Gasperini che inizia il campionato con due 1-0 su Pisa e Bologna. Lo spettacolo visto ai tempi di Bergamo non c’è ancora, ma era importante iniziare con 2 successi per i giallorossi che ora sono in attesa che il finale di mercato regali qualche altro giocatore da inserire.

Diamo un top di incoraggiamento anche al Milan che reagisce subito alla sconfitta dell’esordio a San Siro, andando a vincere 2-0 a Lecce. I rossoneri nel primo tempo hanno faticato, ma poi sono venuti fuori e hanno mostrato le loro qualità nella ripresa. Dal mercato è appena arrivato Nkunku e sembra in arrivo anche Rabiot che ritrova Allegri.

Flop: Inter. Ovviamente la sconfitta interna contro l’Udinese pesa tantissimo per i nerazzurri che erano anche passati in vantaggio con Dumfries. Qual’è la vera Inter di Chivu? Quella del 5-0 alla prima a Torino, o quella dello scivolone di domenica sera?

Flop anche per il Verona la squadra di Zanetti ha evidenziato lacune già esistenti e preoccupanti. Fase difensiva da brividi, centrocampo molle, approccio sbagliato. Con questo mercato estivo e con questi problemi sarà dura mantenere la categoria.

Flop anche il Sassuolo. Male contro il Napoli, malissimo contro la Cremonese. Cinque gol subiti, persino pochi per quanto concesso agli avversari nei primi 180 minuti di campionato. Fabio Grosso deve subito sistemare la fase difensiva di una squadra molto cambiata tra reparto di centrocampo e di difesa. Serve tempo, ma i neroverdi ne avranno?

Prossimo turno con Juve-Inter, ma prima la pausa per le nazionali

Si va subito in pausa per le nazionali con le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. La Serie A tornerà con la 3° giornata dal 13 al 15 settembre e ovviamente c’è grande attesa per il derby d’Italia, uno dei tre anticipi del sabato: Juventus-Inter. Le prime quote sono equilibrate, con i padroni di casa di poco avanti @2.60 sui nerazzurri @2.80. Squadre in campo alle ore 18:00, mentre alle 20:45 è interessante anche Fiorentina-Napoli.

Domenica il grosso delle sfide, al via col lunch match dell’Olimpico: Roma-Torino. Nel pomeriggio segnaliamo Sassuolo-Lazio mentre in serata toccherà a Milan-Bologna.

Il turno sarà chiuso dal doppio posticipo del lunedì. Alle 18:30 sono in campo Verona-Cremonese mentre alle 20:45 tocca a Como-Genoa. Ecco il turno completo con le principali quote:

