Approfittiamo della prima sosta per le nazionali per andare subito a vedere le variazioni delle quote stagionali più interessanti della Serie A 2025-2026 come lo scudetto, ma anche salvezza, allenatori a rischio esonero e capocannoniere. Vediamo anche dalla cadetteria chi può salire, con le favorite per la vittoria del campionato di Serie B. Quote Antepost Serie A 3 settembre 2025.

Quote Antepost Serie A 3 settembre 2025: fuga Napoli per lo scudetto

Ecco gli aggiornamenti delle quote antepost principali della Serie A 2025-2026 che dopo due giornate è già ferma per la sosta delle nazionali. Il terzo scudetto negli ultimi quattro anni è più che mai nei pensieri del Napoli. E i boock puntano forte sulla conferma dei campioni d’Italia, partiti alla grande in questo campionato con due vittorie su due e la porta ancora inviolata: la squadra di Conte vede il bis, con la quota che scende da 2,50 a 2,25 su Snai.

Alle spalle dei partenopei resiste l’Inter, malgrado l’inattesa sconfitta casalinga contro l’Udinese: il tricolore nerazzurro è fissato a a 3,75 su William Hill. Sul podio, come terza favorita, c’è la Juventus di Tudor, anche lei partita alla grande (6 punti e due clean sheet) e che sembra aver ritrovato il Vlahovic dei giorni migliori: i bianconeri non vincono il titolo dal 2020 e lo scudetto della squadra di Tudor scende da 6 a 5,50.

Il Milan di Allegri, dopo lo scivolone del debutto, ha ripreso la sua marcia a Lecce e sogna con il mercato: i rossoneri campioni d’Italia si giocano a 8, mentre la Roma di Gasperini – anche lei a punteggio pieno e con Svilar ancora imbattuto – è proposta a 9.

Capocanoniere: Lautaro Martinez rimane il favorito

Mentre la prima giornata di campionato di Serie A aveva confermato i calciatori che puntano alla vittoria del titolo di capocannoniere, nel secondo turno sono rimasti quasi tutti a secco. Lautaro Martinez, Jonathan David, Marcus Thuram e Moise Kean non sono riusciti nel bis e sulla lavagna dei bookmaker i movimenti sono pochi: l’attaccante argentino dell’Inter resta sempre in pole, a 4,50 su Snai e a 5 su Sisal, per vincere la classifica dei marcatori del massimo campionato di calcio italiano. Alle sue spalle, a 6, si fissa il neo bianconero Jonathan David, seguito a 9 da Marcus Thuram, Moise Kean e da una ‘new entry’: Rasmus Hojlund, colpo di mercato del Napoli delle ultime ore, visto subito dagli esperti come possibile sorpresa.

Attenzione anche a Dusan Vlahovic, che sembrava essere in procinto di essere ceduto, ma che invece si sta conquistando la fiducia di Igor Tudor a forza di gol, essendo l’unico giocatore ad aver segnato in entrambe le prime due giornate: raccogliere lo scettro lasciato lo scorso anno da Mateo Retegui, volato in Arabia, è impresa che – in caso di vittoria del serbo – varrebbe 12 volte la giocata. Si sale a 16 per il centravanti dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, mentre tra gli outsider un trio si piazza a quota 25: Evan Ferguson della Roma e il duo milanista formato da Santiago Gimenez e Cristian Pulisic.

Allenatori: Juric rischia l’esonero, attenzione anche a Chivu

Prima sosta della Serie A per la Nazionale, primo momento di bilanci sugli allenatori. I bookmaker non avevano grande fiducia in Ivan Juric già prima dell’inizio del campionato e i due pareggi dell’Atalanta confermano la tendenza: il tecnico croato è in “pole” nelle quote esonero entro Natale, offerto a 1,75 su Planetwin365 e Goldbet.

Dopo la vittoria contro il Torino e la sconfitta contro l’Udinese, non dorme sogni tranquilli nemmeno Christian Chivu, proposto a 4,50. Guardando alle squadre in lotta per la salvezza, il più a rischio è Eusebio Di Francesco, offerto a 2.

Quote pericolose anche per Fabio Grosso (ultimo con il suo Sassuolo ancora a zero punti) e Fabio Pisacane del Cagliari, visti a 2,25. Si sale a 2,50 volte la posta per trovare il quartetto formato da Carlos Cuesta del Parma, Paolo Zanetti del Verona, Alberto Gilardino del Pisa e Davide Nicola della Cremonese.

Salvezza: ottima partenza della Cremonese

Un inizio da sogno per la Cremonese di mister Nicola, prima in classifica a punteggio pieno dopo due giornate. I sei punti conquistati dai lombardi convincono i bookmaker, con la quota di una retrocessione, passata da 1,35 a 2,50 su Sisal. Per gli esperti la squadra più a rischio ora è il Pisa, battuto dalla Roma, offerto a 1,75 su William Hill, seguito a 1,80 dal Verona, sconfitto nettamente all’Olimpico.

In bilico anche il Lecce, proposto a 2, come il Sassuolo, fermo ancora a zero punti: la quota di un ritorno in serie cadetta di Berardi compagnia passa da 4,50 a 2,50 volte la posta.

Serie B: grande equilibrio nel campionato cadetto

Dopo aver visto che squadre che maggiormente rischiano la retrocessione dalla massima categoria, vediamo anche la situazione di Serie B dove guardando la classifica, balza subito agli occhi un dato: nessuna squadra è a punteggio pieno. Sono ben otto le compagini a quattro punti, tra cui Palermo e Venezia, due tra le principali candidate alla promozione secondo i bookmaker. I siciliani di Pippo Inzaghi – il cui primo posto è in lavagna a 2,50 su Sisal e 3,20 su 888sport – impattano 0-0 in casa contro il Frosinone. Stesso risultato, ma in trasferta a Castellammare di Stabia, per i lagunari e vetta che rimane a quota 5.

Restano in scia il Monza e l’Empoli, entrambe a 7,50, che puntano a recitare un ruolo da protagoniste dopo la retrocessione dello scorso anno, seguite dal Cesena a 12. Infine, sono partite con il piede sbagliato Spezia e Sampdoria: precipita da 8 a 16 la prima posizione della squadra di Luca D’Angelo, capace di raccogliere soltanto un punto nelle prime due giornate di campionato, mentre passa da 13 a 25 quella della Sampdoria, ancora ferma a 0

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.