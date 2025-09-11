Pronostico Cagliari-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Serie A del 13-09-2025

Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
11 Settembre 2025

In Sardegna si apre la 3° giornata di Serie A 2025-2026, si rientra dalla sosta per le nazionali con una sfida che mette già in palio punti importanti tra due formazioni che verosimilmente in questa stagione hanno l’obiettivo della salvezza. Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025.

Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Parma, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Serie A contro il Parma (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti. Il Parma ha segnato 12 gol nelle ultime otto gare contro il Cagliari nel massimo campionato, con una media di 1.5 centri a incontro. Il Cagliari è rimasto imbattuto in ben 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (8V, 5N).

Il Cagliari non ha vinto nelle prime due gare giocate in questo campionato (1N, 1P).

Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali (4N, 4P). Il Parma ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte di Serie A (5N, 8P).

Andrea Belotti è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro il Parma (un centro e due assist). Patrick Cutrone, a segno nel suo esordio in campionato con il Parma, può trovare la rete in due presenze di fila di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025

Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025

Probabili Formazioni Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Parma?

Cagliari-Parma, sabato 13 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cagliari-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.15 su Goldbet, rispetto agli ospiti offerti @3.80 su Marathonbet e il pareggio @3.15 su Admiralbet.

Cagliari-Parma
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.153.103.75
2.153.103.80
2.103.153.55
2.053.253.65
2.153.153.60

Le nostre scommesse su Cagliari-Parma

Il Cagliari ha incassato entrambe le sue due reti in questo campionato nell’ultima mezzora di gioco, lo stesso lasso di tempo in cui il Parma ha trovato il suo unico gol nel torneo, firmato da Cutrone contro l’Atalanta. Giochiamo 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10.

Risultato Esatto Cagliari-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-3.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025
11 Settembre 2025
Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025
11 Settembre 2025
Pronostici Serie A: la multipla della 3° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @4.02
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A: la multipla della 3° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @4.02
11 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.