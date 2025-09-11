In Sardegna si apre la 3° giornata di Serie A 2025-2026, si rientra dalla sosta per le nazionali con una sfida che mette già in palio punti importanti tra due formazioni che verosimilmente in questa stagione hanno l’obiettivo della salvezza. Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025.

Pronostico Cagliari-Parma 13 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Parma, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Serie A contro il Parma (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti. Il Parma ha segnato 12 gol nelle ultime otto gare contro il Cagliari nel massimo campionato, con una media di 1.5 centri a incontro. Il Cagliari è rimasto imbattuto in ben 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (8V, 5N).

Il Cagliari non ha vinto nelle prime due gare giocate in questo campionato (1N, 1P).

Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali (4N, 4P). Il Parma ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte di Serie A (5N, 8P).

Andrea Belotti è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime quattro presenze di Serie A contro il Parma (un centro e due assist). Patrick Cutrone, a segno nel suo esordio in campionato con il Parma, può trovare la rete in due presenze di fila di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Probabili Formazioni Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho; Esposito, Borrelli. All. Pisacane

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Parma?

Cagliari-Parma, sabato 13 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Cagliari-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.15 su Goldbet, rispetto agli ospiti offerti @3.80 su Marathonbet e il pareggio @3.15 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Cagliari-Parma

Il Cagliari ha incassato entrambe le sue due reti in questo campionato nell’ultima mezzora di gioco, lo stesso lasso di tempo in cui il Parma ha trovato il suo unico gol nel torneo, firmato da Cutrone contro l’Atalanta. Giochiamo 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10.

Risultato Esatto Cagliari-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-3.

