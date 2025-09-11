Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025

Pronostico Juventus-Inter 13 settembre 2025
11 Settembre 2025

La sfida più attesa della 3° giornata di Serie A è certamente quella che andrà in scena sabato alle ore 18:00 a Torino, il cosiddetto derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri. Vediamo analisi, statistiche, probabili formazioni, comparazione delle migliori quote e tanti spunti per le scommesse sul big match del campionato di calcio italiano. Pronostico Juventus-Inter 13 settembre 2025.

Pronostico Juventus-Inter 13 settembre 2025: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Inter, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro la Juventus (2N, 3P); in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88). Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità.

Dopo il 2-0 sul Parma e l’1-0 contro il Genoa, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali per due tornei di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Dopo il ko contro l’Udinese nella scorsa giornata di campionato, l’Inter può registrare due sconfitte nelle prime tre gare stagionali per la prima volta dal 2011/12. Nessuna squadra ha tentato più tiri dall’interno dell’area di rigore rispetto all’Inter nelle prime due giornate di questo campionato (27, come il Milan), mentre la Juventus è la formazione che ne ha registrati di più dalla distanza (16), oltre ad essere quella con più conclusioni totali nel complesso insieme ai rossoneri (38 per entrambe).

Dopo i gol contro Parma e Genoa, Dusan Vlahovic può andare a segno per la prima volta in ciascuna delle prime tre giornate di una stagione di Serie A; inoltre, l’attaccante della Juventus ha trovato due reti negli ultimi tre incroci contro l’Inter in campionato. Lautaro Martínez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus, solo contro il Genoa (571) l’attaccante dell’Inter ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A.

Probabili Formazioni Juventus-Inter

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Joao Mario; Openda, Yildiz; David. All. Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Inter?

Juventus-Inter, sarà trasmessa in diretta su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:15.

Migliori quote per Juventus-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in equilibrio col fattore campo che premia leggermente la Juventus vincente @2.70 su Goldbet mentre l'Inter sale di poco @2.90 su Sisal, col pareggio @3.00 su Marathobet.

Juventus-Inter
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.702.902.90
2.603.002.90
2.652.902.85
2.602.952.90
2.702.952.85

Le nostre scommesse su Juventus-Inter

La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (8V, 3N). Consigliamo la DOPPIA CHANCE 1X @1.45 che potrebbe essere buona per le vostre doppie o multiple (noi l’abbiamo usata proprio come selezione nella multipla sulla 3° giornata di Serie A che trovate sul nostro sito).

Risultato Esatto Juventus-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-0, 1-2,

