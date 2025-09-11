Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025

Pronostico Fiorentina-Napoli 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
11 Settembre 2025

Non solo il derby d’Italia tra Juve e Inter, sabato sera, alle ore 20:45 dallo Stadio Franchi, si gioca un altra sfida molto interessante in questa 3° giornata di Serie A, quella tra i viola e i partenopei di Antonio Conte, campioni d’Italia. Pronostico Fiorentina-Napoli 13 settembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Napoli 13 settembre 2025: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Napoli, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte. Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4V, 3N).

La Fiorentina ha aperto il campionato con due pareggi consecutivi. La Fiorentina ha vinto ben sette delle ultime nove gare casalinghe in Serie A, trovando nel parziale appena un pareggio (0-0 contro il Parma ad aprile) e una sconfitta (0-2 contro il Como a febbraio).

Il Napoli ha vinto ben sei delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali. Nessuna squadra ha concesso meno tocchi in area di rigore rispetto al Napoli nel corso delle prime due giornate di questa Serie A: 18.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A. Il Napoli è la squadra contro cui Moise Kean ha giocato più minuti in Serie A senza riuscire a segnare (302); tuttavia, l’attaccante della Fiorentina è quello che ha realizzato più gol in casa dall’inizio della scorsa stagione nel massimo campionato italiano (13).

Probabili Formazioni Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

Guida TV Serie A: dove vedere Fiorentina-Napoli?

Fiorentina-Napoli, sabato 13 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Fiorentina-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Napoli è favorito @2.25 su Sisal al Franchi rispetto alla Fiorentina offerta vincente @3.50 su Goldbet e il pareggio @3.25 su Marathonbet.

Fiorentina-Napoli
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.503.002.25
3.253.252.25
3.353.052.25
3.403.102.20
3.503.102.20

Le nostre scommesse su Fiorentina-Napoli

La Fiorentina è, insieme al Lecce, una delle uniche due squadre che non hanno effettuato neanche un tiro in seguito a un recupero offensivo nelle prime due giornate di questa Serie A – dall’altra parte, il Napoli è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che non hanno subito alcuna conclusione finora da queste situazioni di gioco. Consigliamo FIORENTINA UNDER 1.5 GOL @1.30.

Risultato Esatto Fiorentina-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 2-3.

betting online

Classifica Serie A

 

