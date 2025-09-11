Pronostico Roma-Torino: formazioni, migliori quote, guida tv e scommesse sul lunch match della 3° giornata di Serie A

Il match di pranzo valido per la 3° giornata di Serie A, in campo domenica 14 settembre alle ore 12:4 vede i giallorossi di Gasperini ospitare i Granata che hanno raccolto un solo punto nelle prime 2 giornate del campionato di calcio italiano. Pronostico Roma-Torino 14 settembre 2025.

Pronostico Roma-Torino 14 settembre 2025: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Torino, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato contro la Roma, a fronte di un pareggio e 13 sconfitte.

Senza reti subite nelle prime due gare di questo campionato, la Roma può tenere la porta inviolata in ciascuna delle prime tre partite giocate in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe in campionato (11V, 2N).

Il Torino ha iniziato il campionato con una sconfitta e un pareggio e, includendo la fine della scorsa stagione, non ha trovato la rete in nessuna delle ultime cinque gare di Serie A.

Giovanni Simeone ha all’attivo tre centri contro la Roma in campionato. Matías Soulé è stato coinvolto in sette gol nelle sue ultime nove presenze in Serie A (tre reti e quattro assist).

Probabili Formazioni Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Ismajli , Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Torino?

Roma-Torino, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote per Roma-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Roma nettamente favorita @1.50 sui principali bookmakers come Admiralbet mentre la vittoria del Torino si gioca @7.00 su Sisal, e il pareggio @4.15 su Goldbet.

Roma-Torino
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.504.007.00
1.504.107.00
1.504.006.40
1.504.106.50
1.504.156.50

Le nostre scommesse su Roma-Torino

La Roma è rimasta imbattuta in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Torino (6V, 2N), subendo appena quattro gol nel parziale. Pensiamo che non vedremo molte reti in questo lunch match, consigliamo UNDER 2.5 @1.80.

Risultato Esatto Roma-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-0, 3-1.

