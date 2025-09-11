Atalanta-Lecce: probabili formazioni, quote e pronostici sulla 3° giornata di Serie A

Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 da Bergamo, la Dea cerca di sbloccarsi dopo i primi 2 pareggi con cui l’Atalanta ha iniziato il campionato di calcio italiano, quello del dopo Gasperini. Al Gewiss Stadium arriva il Lecce reduce dalla sconfitta col Milan. Pronostico Atalanta-Lecce 14 settembre 2025.

Pronostico Atalanta-Lecce 14 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Lecce, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 gare di Serie A contro il Lecce (6V, 4N), con i due successi giallorossi nel parziale arrivati entrambi nella stagione 2022/23, ma il Lecce ha segnato 34 gol in 30 gare di Serie A contro l’Atalanta – solo contro la Lazio (40) ha realizzato più reti nella competizione e l’Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe contro il Lecce nel massimo campionato (4N, 1P).

L’Atalanta è la squadra che in questo campionato ha registrato più attacchi diretti: sette; il Lecce, dal canto suo, ne conta appena uno, più solo di Lazio e Napoli (0 entrambe).

Le partite del Lecce sono quelle che hanno visto meno tiri in questa Serie A, 33; 14 a favore dei giallorossi (meno di ogni altra squadra) e 19 contro. Il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 3N)

Dopo l’assist a Scamacca nella prima giornata e il gol contro il Parma alla seconda, Mario Pasalic può diventare il primo giocatore ad essere coinvolto in una rete in ciascuna delle prime tre gare giocate dall’Atalanta in una stagione di Serie A a partire da Papu Gómez nel 2020/21. Tete Morente è il giocatore del Lecce che ha effettuato più conclusioni in questo avvio di campionato: quattro.

Probabili Formazioni Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Guida TV Serie A: dove vedere Atalanta-Lecce?

Atalanta-Lecce, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Atalanta-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Atalanta nettamente favorita @1.42 su Goldbet, col Lecce dato @8 su Marathonbet e il pareggio @4.70 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Atalanta-Lecce

L’Atalanta ha pareggiato ciascuna delle prime due gare di questo campionato (1-1 sia contro il Pisa che contro il Parma). Il Lecce non è ancora riuscito a trovare la rete in questo avvio di campionato (un pareggio senza reti e una sconfitta per 2-0). Consigliamo PAREGGIO @4.50.

Risultato Esatto Atalanta-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 3-1.

