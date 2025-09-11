Pronostici Serie A 3° giornata: le scommesse su Pisa-Udinese di domenica 14 settembre 2025

Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
11 Settembre 2025

Torna il campionato di calcio italiano dopo la sosta per le nazionali con la 3° giornata di Serie A e domenica pomeriggio sono in campo Pisa e Udinese, con i friulani che hanno iniziato bene la stagione e lo scorso turno si sono presi addirittura lo scalpo dell’Inter battuta 2-1. Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025.

Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Udinese, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Pisa non è ancora riuscito a imporsi contro l’Udinese in Serie A, con un bilancio di cinque pareggi e una sconfitta in sei incontri. Pisa e Udinese si sono spartiti i punti in tutti e tre gli incontri di Serie A giocati in casa dei toscani.

Il Pisa ha ottenuto un punto nelle prime due partite di questo campionato: pareggio per 1-1 contro l’Atalanta e sconfitta per 0-1 contro la Roma. Nelle prime due giornate di questo campionato, Pisa (51) e Udinese (45) sono le due squadre che hanno vinto il maggior numero di duelli aerei.

L’Udinese, con quattro punti in classifica, potrebbe registrare la sua ottava stagione senza sconfitte nelle prime tre partite di Serie A. L’Udinese ha vinto nella sua prima trasferta in campionato (2-1 in rimonta contro l’Inter) e potrebbe ottenere due successi nelle prime due trasferte stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia.

M’Bala Nzola ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, al pari di Torino e Atalanta. Con il gol e l’assist contro l’Inter nell’ultima giornata, Keinan Davis è salito a quota due nel 2025/26. 

Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025

Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025

Probabili Formazioni Pisa-Udinese

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Stengs, Tramoni; Nzola. All. Gilardino

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic

Guida TV Serie A: dove vedere Pisa-Udinese?

Pisa-Udinese, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Pisa-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote equilibrate ma gli ospiti sono leggermente avanti @2.60 su Goldbet mentre il Pisa si gioca @2.80 su Sisal (pareggio @3.10 su Marathonbet).

Pisa-Udinese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.803.102.60
2.803.102.60
2.853.052.50
2.953.152.45
2.803.102.60

Le nostre scommesse su Pisa-Udinese

M’Bala Nzola ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, al pari di Torino e Atalanta. L’ultima volta che ha realizzato una doppietta in una partita nel torneo è stata proprio contro i friulani, il 26 febbraio 2023, quando indossava la maglia dello Spezia. Consigliamo NZOLA MARCATORE @3.50.

Risultato Esatto Pisa-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025
11 Settembre 2025
Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025
11 Settembre 2025
Pronostico Cagliari-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Serie A del 13-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Cagliari-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Serie A del 13-09-2025
11 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.