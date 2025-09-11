Torna il campionato di calcio italiano dopo la sosta per le nazionali con la 3° giornata di Serie A e domenica pomeriggio sono in campo Pisa e Udinese, con i friulani che hanno iniziato bene la stagione e lo scorso turno si sono presi addirittura lo scalpo dell’Inter battuta 2-1. Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025.
Pronostico Pisa-Udinese 14 settembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Pisa-Udinese, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
Il Pisa non è ancora riuscito a imporsi contro l’Udinese in Serie A, con un bilancio di cinque pareggi e una sconfitta in sei incontri. Pisa e Udinese si sono spartiti i punti in tutti e tre gli incontri di Serie A giocati in casa dei toscani.
Il Pisa ha ottenuto un punto nelle prime due partite di questo campionato: pareggio per 1-1 contro l’Atalanta e sconfitta per 0-1 contro la Roma. Nelle prime due giornate di questo campionato, Pisa (51) e Udinese (45) sono le due squadre che hanno vinto il maggior numero di duelli aerei.
L’Udinese, con quattro punti in classifica, potrebbe registrare la sua ottava stagione senza sconfitte nelle prime tre partite di Serie A. L’Udinese ha vinto nella sua prima trasferta in campionato (2-1 in rimonta contro l’Inter) e potrebbe ottenere due successi nelle prime due trasferte stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia.
M’Bala Nzola ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, al pari di Torino e Atalanta. Con il gol e l’assist contro l’Inter nell’ultima giornata, Keinan Davis è salito a quota due nel 2025/26.
Probabili Formazioni Pisa-Udinese
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Stengs, Tramoni; Nzola. All. Gilardino
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All. Runjaic
Guida TV Serie A: dove vedere Pisa-Udinese?
Pisa-Udinese, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.
Migliori quote per Pisa-Udinese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote equilibrate ma gli ospiti sono leggermente avanti @2.60 su Goldbet mentre il Pisa si gioca @2.80 su Sisal (pareggio @3.10 su Marathonbet).
|
Pisa-Udinese
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.80
|3.10
|2.60
|2.80
|3.10
|2.60
|2.85
|3.05
|2.50
|2.95
|3.15
|2.45
|2.80
|3.10
|2.60
Le nostre scommesse su Pisa-Udinese
M’Bala Nzola ha segnato tre gol contro l’Udinese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, al pari di Torino e Atalanta. L’ultima volta che ha realizzato una doppietta in una partita nel torneo è stata proprio contro i friulani, il 26 febbraio 2023, quando indossava la maglia dello Spezia. Consigliamo NZOLA MARCATORE @3.50.
Risultato Esatto Pisa-Udinese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.