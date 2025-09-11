Pronostico Sassuolo-Lazio: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata di Serie A

Al Mapei Stadium i neroverdi sono già chiamati a muovere la classifica visto che dopo le prime 2 giornate di campionato sono gli unici a 0 punti. Dall’altra parte la Lazio si è ripresa col netto 4-0 sul Verona e ora Sarri cerca continuità in questa 3° giornata di Serie A. Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Lazio, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Lazio, il Sassuolo ha guadagnato appena un punto, grazie al pareggio 1-1 nel confronto più recente del 26 maggio 2024. Il Sassuolo ha perso con il punteggio di 0-2 entrambi gli ultimi due incontri casalinghi contro la Lazio in Serie A.

Il Sassuolo ha perso le prime due partite di questo campionato (0-2 contro il Napoli e 2-3 contro la Cremonese) e solamente nel 2013/14 (suo primo campionato nella massima serie) ha iniziato la stagione con tre sconfitte di fila.

La Lazio, sconfitta nella prima trasferta di questo campionato contro il Como, potrebbe perdere entrambe le prime due gare esterne di Serie A per la seconda stagione consecutiva. Nelle precedenti otto stagioni invece non aveva mai registrato due sconfitte nelle prime due partite fuori casa nel torneo.

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha segnato più gol in Serie A (cinque), tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo. Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio in Serie A, solo contro tre squadre ha fatto meglio nel massimo campionato, segnando 11 gol contro il Milan e 10 contro la Fiorentina e la Sampdoria.

Probabili Formazioni Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Serie A: dove vedere Sassuolo-Lazio?

Sassuolo-Lazio, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Sassuolo-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. I book credono nella vittoria della Lazio al Mapei Stadium, offerta @2.05 su Goldbet, col successo dei neroverdi @3.50 su Sisal e il pareggio @3.50 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Lazio

La Lazio è una delle tre squadre più prolifiche nel primo tempo di questo campionato, con tre gol segnati, a pari merito con Cremonese e Inter. Dall’altra parte, il Sassuolo è una delle due formazioni ad aver subito il maggior numero di gol nella prima frazione di gioco, insieme all’Hellas Verona (tre reti entrambe). Andiamo con PRIMO TEMPO CON PIU GOL @3.00.

Risultato Esatto Sassuolo-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 0-2.

