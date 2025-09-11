Pronostico Sassuolo-Lazio: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata di Serie A

Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
11 Settembre 2025

Al Mapei Stadium i neroverdi sono già chiamati a muovere la classifica visto che dopo le prime 2 giornate di campionato sono gli unici a 0 punti. Dall’altra parte la Lazio si è ripresa col netto 4-0 sul Verona e ora Sarri cerca continuità in questa 3° giornata di Serie A. Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Lazio, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Lazio, il Sassuolo ha guadagnato appena un punto, grazie al pareggio 1-1 nel confronto più recente del 26 maggio 2024. Il Sassuolo ha perso con il punteggio di 0-2 entrambi gli ultimi due incontri casalinghi contro la Lazio in Serie A.

Il Sassuolo ha perso le prime due partite di questo campionato (0-2 contro il Napoli e 2-3 contro la Cremonese) e solamente nel 2013/14 (suo primo campionato nella massima serie) ha iniziato la stagione con tre sconfitte di fila.

La Lazio, sconfitta nella prima trasferta di questo campionato contro il Como, potrebbe perdere entrambe le prime due gare esterne di Serie A per la seconda stagione consecutiva. Nelle precedenti otto stagioni invece non aveva mai registrato due sconfitte nelle prime due partite fuori casa nel torneo.

Il Sassuolo è la squadra contro cui Mattia Zaccagni ha segnato più gol in Serie A (cinque), tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo. Domenico Berardi ha realizzato nove reti contro la Lazio in Serie A, solo contro tre squadre ha fatto meglio nel massimo campionato, segnando 11 gol contro il Milan e 10 contro la Fiorentina e la Sampdoria. 

Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025

Pronostico Sassuolo-Lazio 14 settembre 2025

Probabili Formazioni Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Guida TV Serie A: dove vedere Sassuolo-Lazio?

Sassuolo-Lazio, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Sassuolo-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. I book credono nella vittoria della Lazio al Mapei Stadium, offerta @2.05 su Goldbet, col successo dei neroverdi @3.50 su Sisal e il pareggio @3.50 su Starvegas.

Sassuolo-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.503.502.05
3.603.602.00
3.503.452.00
3.853.502.00
3.503.402.05

Le nostre scommesse su Sassuolo-Lazio

La Lazio è una delle tre squadre più prolifiche nel primo tempo di questo campionato, con tre gol segnati, a pari merito con Cremonese e Inter. Dall’altra parte, il Sassuolo è una delle due formazioni ad aver subito il maggior numero di gol nella prima frazione di gioco, insieme all’Hellas Verona (tre reti entrambe). Andiamo con PRIMO TEMPO CON PIU GOL @3.00.

Risultato Esatto Sassuolo-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 0-2.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostico Juventus-Inter: tutto sul big match della 3° giornata di Serie A, il derby d’Italia di sabato 13 settembre 2025
11 Settembre 2025
Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025
Pronostici Serie A
Fiorentina-Napoli: le scommesse sulla 3° giornata di Serie A del 13 settembre 2025
11 Settembre 2025
Pronostico Cagliari-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Serie A del 13-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Cagliari-Parma: probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Serie A del 13-09-2025
11 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.