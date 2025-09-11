Entrambe hanno perso alla prima di campionato, ma si sono rifatte il turno successivo, ora domenica si sfidano a San Siro. Il Milan di Allegri è passata 2-0 a Lecce, ma senza esaltare nessuno, mentre il Bologna arriva da un doppio 1-0 in questa Serie A, una perdente a Roma, e una vincente col Como in casa. Pronostico Milan-Bologna 14 settembre 2025.

Pronostico Milan-Bologna 14 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Bologna, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Milan è rimasto imbattuto in 18 delle ultime 19 sfide contro il Bologna in Serie A (14V, 4N), segnando 38 gol nel periodo (esattamente due di media a match). Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (7V, 2N), l’ultima sconfitta interna dei rossoneri contro gli emiliani risale al 6 gennaio 2016.

Il Milan ha perso la prima partita casalinga di questa Serie A (1-2 contro la Cremonese) ed è dal 2012/13 che non inizia un campionato senza nemmeno un successo interno nelle prime due gare.

Il Bologna arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, con una di queste maturata proprio contro il Milan lo scorso maggio.

Massimiliano Allegri è l’allenatore con cui Adrien Rabiot ha sia collezionato il maggior numero di presenze (94) sia quello con cui ha segnato più reti (13) tra Serie A e Ligue 1. Riccardo Orsolini, reduce da un gol nell’ultima giornata di campionato, si conferma l’italiano più prolifico nei maggiori cinque campionati europei dal 2022/23 in avanti, con ben 37 reti all’attivo.

Probabili Formazioni Milan-Bologna

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Bologna?

Milan-Bologna, domenica 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote per Milan-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Milan favorito a San Siro @1.90 su Marathonbet, col Bologna offerto @4.15 su Goldbet, e il pareggio @3.50 su Sisal.

Le nostre scommesse su Milan-Bologna

Il Milan è una delle due squadre ad aver effettuato più tiri totali in questa Serie A, con 38 conclusioni, al pari della Juventus, e si posiziona al secondo posto per Expected Goals totali con 3.8, superato solo dalla Lazio con 4.4. In casa favoriamo i rossoneri e consigliamo la VITTORIA MILAN @1.90.

Risultato Esatto Milan-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

