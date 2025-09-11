Il Verona è una delle candidate principali alla retrocessione in questo campionato, dall’altra parte la neo promossa Cremonese ha iniziato sorprendendo con 2 vittorie, e vuole continuare a sognare anche in questa 3° giornata di Serie A in trasferta al Bentegodi. Pronostico Verona-Cremonese 15 settembre 2025.

Pronostico Verona-Cremonese 15 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Verona-Cremonese, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Jackson Tchatchoua è diventato il secondo camerunense a segnare un gol con il Verona in Serie A dopo Martin Hongla. Per il Verona, Valentini e Sulov sono indisponibili per infortunio, mentre nella Cremonese non sarà disponibile Johnsen. Il Verona ha vinto in amichevole contro la Cremonese per 4-3 in un match estivo.

Probabili Formazioni Verona-Cremonese

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Sarmiento, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

Guida TV Serie A: dove vedere Verona-Cremonese?

Il match tra Hellas Verona e Cremonese si gioca lunedì a15 settembre, alle ore 18:30, dallo stadio Bentegodi e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Verona-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il Verona vincente si gioca @2.40 su Goldbet, la Cremonese è offerta @3.25 su Sisal e il pareggio @3.10 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Verona-Cremonese

Doppio Over nelle prime 2 partite stagionali della sorprendente Cremonese che ha segnato ben 5 reti in queste prestazioni. Anche l’Hellas arriva da un match ad alto punteggio, ma per colpa della difesa col Verona che ha perso 0-4 all’Olimpico contro la Lazio. In 5 degli ultimi 7 scontri diretti tra queste due formazioni abbiamo visto entrambe le squadre a segno e consigliamo il GOL SI @1.95 anche pre questa sfida.

Risultato Esatto Verona-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

