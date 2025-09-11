Como-Genoa: probabili formazioni, quote e scommesse sul posticipo della 3° giornata di Serie A del 15 settembre 2025

Posticipo di lunedì 15 settembre alle ore 20:45 che chiude la 3° giornata di Serie A col Genoa che cerca di sbloccarsi (il Grifone ha fatto solo 1 punto senza segnare nelle prime 2 giornate di campionato) contro un Como che ha grandi obiettivi in questa stagione, ma prima della sosta per le nazionali aveva perso a Bologna. Pronostico Como-Genoa 15 settembre 2025.

Pronostico Como-Genoa 15 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Genoa, match della 3° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como è imbattuto nelle sue tre partite casalinghe in Serie A contro il Genoa. La squadra lariana ha dimostrato di essere una possibile rivelazione di questo campionato. In casa Genoa, è aperto il ballottaggio tra Stanciu e Malinovskyi per una maglia da titolare.

Probabili Formazioni Como-Genoa

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvodova, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Ellertsson; Carboni, Stanciu, Colombo; Pellegrino. All. Vieira.

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Genoa?

Il posticipo del lunedì sera si gioca il 15 settembre alle ore 20:45 dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, in diretta su DAZN e anche su Sky (disponibile lo streaming con Sky Go e NOW).

Migliori quote per Como-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Difficile la vittoria in trasferta del Genoa che si gioca @5.50 su Goldbet mentre il Como è super favorito @1.68 su Admiralbet, col pareggio @3.70 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Como-Genoa

La sconfitta (di misura) a Bologna ha un pò raffreddato gli animi del Como che comunque ha grandi ambizioni in questa stagione, e non dimentichiamo che all’esordio in casa ha superato la Lazio. I comaschi potranno fare risultato anche contro un Genoa che non ha ancora trovato la via del gol in stagione, con lo 0-0 interno al debutto contro il Lecce e lo 0-1, sempre in casa, contro la Juve prima della sosta. Questa è di fatto la prima trasferta di campionato per il Grifone e noi diamo fiducia ai padroni di casa consigliando COMO VINCENTE @1.71.

Risultato Esatto Como-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-0, 0-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.