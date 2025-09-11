Dopo aver aperto il campionato di calcio subito con una cassa @6.36 con la prima multipla, abbiamo sfiorato il bis quasi @5 volte la posta anche alla seconda, traditi solo dai gol subiti dall’Inter, ora vediamo le scelte per la schedina multipla della 3° giornata di Serie A 2025-2026 che torna dopo la sosta per le nazionali. Multipla Serie A giornata 3.

Programma 3° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 3° giornata di Serie A 2025-2026 con le quote principali per le scommesse di calcio 1X2, Over-Under e Gol SI/NO proposte da Sisal.

Multipla Serie A giornata 3: Schedina quota @4.02

Ecco le 4 scelte dei match della terza giornata di campionato per la Multipla Serie A @4.02 di quota su Unibet.

MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02

Juventus-Inter: 1X

Fiorentina-Napoli: 1 UNDER 1.5 GOL

Roma-Torino: UNDER 2.5 GOL

Sassuolo-Lazio: OVER 1.5 GOL

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della seconda giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.