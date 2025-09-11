Dopo aver aperto il campionato di calcio subito con una cassa @6.36 con la prima multipla, abbiamo sfiorato il bis quasi @5 volte la posta anche alla seconda, traditi solo dai gol subiti dall’Inter, ora vediamo le scelte per la schedina multipla della 3° giornata di Serie A 2025-2026 che torna dopo la sosta per le nazionali. Multipla Serie A giornata 3.
Programma 3° giornata Serie A 2025-2026
Andiamo a vedere il turno completo della 3° giornata di Serie A 2025-2026 con le quote principali per le scommesse di calcio 1X2, Over-Under e Gol SI/NO proposte da Sisal.
Multipla Serie A giornata 3: Schedina quota @4.02
Ecco le 4 scelte dei match della terza giornata di campionato per la Multipla Serie A @4.02 di quota su Unibet.
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02
Juventus-Inter: 1X
Fiorentina-Napoli: 1 UNDER 1.5 GOL
Roma-Torino: UNDER 2.5 GOL
Sassuolo-Lazio: OVER 1.5 GOL
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
