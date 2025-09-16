La Juventus ha vinto il big match con l’Inter dell’ultimo turno, mettendo nei guai Chivu. Continua a sorprendere l’Udinese autrice di un grande avvio del campionato di calcio italiano di Serie A. Flop per la Lazio che perde al mapi Stadium, sbloccando il Sassuolo, e gli uomini di Sarri sono attesi ad un prossimo turno importante, il derby della Capitale contro la Roma. Male anche Lecce e Parma. Risultati Serie A giornata 3.

Risultati Serie A giornata 3, campionato di calcio italiano

Vediamo risultati della 3° giornata di Serie A iniziando dal big match più atteso di questo turno di campionato, il primo Derby d’Italia della stagione che si è chiuso in favore della Juventus che ha vinto contro l’Inter con un pirotecnico 4-3 con la rete al 91° di Vasilije Adzic. Le ultime tre sfide tra Juventus e Inter in Serie A hanno prodotto ben 16 gol, esattamente quanti quelli realizzati nelle precedenti otto gare tra le due formazioni. Per la squadra di Chivu, che avrebbe forse meritato il pari come ammesso anche dal tecnico bianconero Igor Tudor, seconda sconfitta cosnecutiva dopo quella casalinga con l’Udinese e ora la distanza dalla vetta della classifica è di 6 punti.

Tra gli altri incontri, l’Atalanta ha trovato la sua prima vittoria stagionale con un netto 4-1 sul Lecce, ritrovando la fiducia. L’Udinese ha proseguito nel suo convincente avvio di stagione, vincendo 0-1 contro il Pisa e consolidando un sorprendente terzo posto in solitaria. Il Sassuolo ha conquistato la sua prima gioia stagionale superando la Lazio in crisi. Anche il Cagliari ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato battendo 2-0 il Parma, mentre il Napoli si dimostra la squadra da battere dopo la vittoria per 1-3 contro la Fiorentina.

Un’altra partita che ha catturato l’attenzione è stata quella tra Milan e Bologna, conclusasi con una vittoria dei rossoneri per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Luka Modric, alla prima rete in maglia rossonera. Chiusi sul pari entrambi i postici del lunedì: Como-Genoa e Verona-Cremonese.

Risultati e marcatori 3° giornata

Cagliari-Parma 2-0: Mina, Felici.

Fiorentina-Napoli 1-3: De Bruyne, Hojlund, Beukema (Napoli); Ranieri (Fiorentina).

Juventus-Inter 4-3: Kelly, Yildiz, Khéphren Thuram, Adzic (Juventus); Çalhanoglu (2), Marcus Thuram (Inter).

Milan-Bologna 1-0: Modric.

Pisa-Udinese 0-1: Bravo.

Roma-Torino 0-1: Simeone.

Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera.

Atalanta-Lecce 4-1: Scalvini, De Ketelaere (x2), Zalewski (Atalanta); N’Dri (Lecce).

Hellas Verona-Cremonese: 0-0

Como-Genoa: 1-1 Paz (Como), Ekuban (Genoa)

Classifica Serie A 2025-2026

Napoli: 9 punti

Juventus: 9 punti

Udinese: 7 punti

Cremonese: 7 punti

Milan: 6 punti

Roma: 6 punti

Atalanta: 5 punti

Cagliari: 4 punti

Torino: 4 punti

Como: 4 punti

Inter: 3 punti

Lazio: 3 punti

Bologna: 3 punti

Sassuolo: 3 punti

Fiorentina: 2 punti

Genoa: 2 punti

Verona: 2 punti

Pisa: 1 punto

Parma: 1 punto

Lecce: 1 punto

I top e i flop della 3° giornata di Serie A

TOP ancora il Napoli che passa anche a Firenze con Hojlund subito a segno, e si porta a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Top anche per la Juventus che fa tre punti preziosissimi e pesanti nel Derby d’Italia spettacolare vinto 4-3 con l’Inter.I bianconeri rimontani da 2-3, e si portano al comando con 9 punti in tre giornate.

Top Luka Modric, più che il Milan. Il talento croato non ha ancora finito le batterie e non è venuto a svernare in Italia, lo ha dimostrato nell’ultimo turno col gol a Bologna che vale i tre punti pieni per la squadra di Allegri che si gode un giocatore del suo calibro, spessore ed esperienza.

Top Udinese, va infatti rimarcata la grande partenza dei friulani, con Runjaic che come l’anno scorso l’ha preparata benissimo. Il successo di Pisa porta i friulani a quota 7 punti e conferma l’ottimo inizio di torneo da imbattuti. Note di merito per Atta e Bravo.

Flop Roma. Arriva il primo stop della gestione Gasperini. I giallorossi crollano in casa contro un sorprendente Torino. Baroni mette sotto scacco Gasperini e i giallorossi incappano nel primo ko stagionale.

Flop Inter. Tre punti in tre gare, seconda sconfitta di fila, quattro gol subiti. La panchina di Chivu scotta già? Secondo le quote dei bookmakers si, passa infatti da 4,50 a 3,50 su Snai l’esonero di Chivu entro il 6 gennaio 2026. Tra i nomi che sono in lizza per l’eventuale successione, uno su tutti balza agli occhi dei tifosi in quella che, con il passare di giorni, rappresenterebbe più di una semplice suggestione: José Mourinho. La quota del ritorno a Milano entro Natale dello ‘Special One’ – che con i nerazzurri ha vinto il Triplete nell’entusiasmante stagione 2009-2010 – passa infatti da 25 a 4 su Goldbet.

Flop Lazio. Sarri deluso. I biancocelesti perdono a Reggio Emilia col Sassuolo e incassano la seconda sconfitta in tre giornate. Brutto bilancio, brutta prova, ambiente sconfortato. Il mercato bloccato si fa sentire.

Flop per il Parma. Nello scontro salvezza dell’Unipol Domus ha la meglio la squadra sarda, che batte con merito un Parma troppo brutto per essere vero.

Flop anche per il Lecce per chiudere. 4-1 a Bergamo. Senza storia, senza scampo, senza appello. Di Francesco deve esaminare la pesante debacle del suo leggerissimo Lecce. Male dietro, male in mezzo, incerto davanti. I 4 gol subiti spiegano bene la situazione, salentini al momento impresentabili che rischiano di non riuscire a salvarsi di questo passo.

Prossimo turno col derby della Capitale

Si torna in campo per la 4° giornata di Serie A aperta dall’anticipo di venerdì 19 settembre, Lecce-Cagliari. Attenzione specialmente le big che in settimana inizieranno le competizioni europee, in particolare la Champions, e sabato saranno in campo i bianconeri con Verona-Juventus alle ore 18:00 mentre in serata tocca a Udinese-Milan.

La sfida più attesa è il lunch match di domenica all’Olimpico, col derby della Capitale tra Lazio-Roma mentre nel pomeriggio non è da perdere Torino-Atalanta con Inter-Sassuolo domenica sera alle ore 20:45 da San Siro. Il turno del campionato di calcio italiano si chiuderà lunedì sera al Maradona con Napoli-Pisa, ecco tutte le sfide che ci attendono e le top quote offerte da Sisal.

A seguire anche le quote antepost aggiornate per la vittoria finale dello Scudetto col Napoli che domina @1.80 e la Juventus @6 che ha agganciato l’Inter come principale avversaria.

Parliamo anche delle quote antepost per la salvezza. La prima vittoria stagionale in casa contro la Lazio permette al Sassuolo di muovere finalmente la classifica dopo tre turni e aumentare le possibilità di salvezza: sale infatti da 2,50 a 3,50 su Snai e William Hill la retrocessione dei neroverdi di Grosso. Chi non riesce a svoltare è il Pisa, sconfitto di misura a casa per la seconda partita consecutiva. Per i bookmaker i nerazzurri sono la formazione più a rischio, con il ritorno in Serie B che scende da 1,75 a 1,45, seguito dal Verona, fermo a 2 punti, fissato a 1,75.

Molta fatica anche per il Lecce di mister Di Francesco, visto in Serie B a 2, tra il terzetto di formazioni all’ultimo posto dove si trova anche il Parma, dato come retrocesso a 2,25. Più fiducia invece nella Cremonese, terza in classifica a quota 7 punti: i grigiorossi tra le ultime tre valgono 2,50 volte la posta.

Infine il titolo di capocannoniere. Marcus Thuram, dopo tre giornate, comanda con tre reti e vede il trono dei bomber della Serie A scendere da 9 a 8 su Better e Betflag, mentre sale da 5 a 5,25 quella del suo compagno di reparto, Lautaro Martinez, a secco da due giornate, come Jonathan David, primo rivale in quota a 6,50. Occhi puntati anche su Moise Kean, ancora senza reti in campionato, a 7,50, mentre con il gol all’esordio proprio contro la Fiorentina irrompe in quota Rasmus Hojlund passato da 16 a 9 nel giro di cinque giorni. Si sale in doppia cifra per Dusan Vlahovic, ora proposto a 12, con una clamorosa prima volta di Kevin De Bruyne, già a quota 2 centri, alta a 101 volte la posta.

