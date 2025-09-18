La 4° giornata del campionato di calcio di Serie A inizia con l’anticipo di venerdì in Salento, con una sfida già salvezza e i padroni di casa che hanno iniziato molto male la stagione e vanno alla disperata ricerca di punti mentre i sardi si sono sbloccati con la vittoria della scorsa settimana. Pronostico Lecce-Cagliari 19 settembre 2025.
Pronostico Lecce-Cagliari 19 settembre 2025: analisi e statistiche
Il Lecce ha registrato un pareggio e due sconfitte nelle prime tre gare in questo avvio di campionato. Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A (3N, 8P) – 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio – e in ben otto di questi match al Via del Mare non è riuscito a segnare.
Il Cagliari arriva dal successo per 2-0 contro il Parma e non ottiene due vittorie consecutive in Serie A da un anno e mezzo.
Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 4N), perdendo però la più recente. Il Lecce ha vinto sei delle 11 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P).
Probabili Formazioni Lecce-Cagliari
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Tete Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Adopo, Prati; Gaetano; Esposito, Belotti. All. Pisacane.
Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Cagliari?
Migliori quote Lecce-Cagliari
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in equilibrio col Lecce @2.75 su Sisal mentre il Cagliari si gioca @2.90 su Starvegas, col pareggio @3.00 su Marathonbet.
Le nostre scommesse su Lecce-Cagliari
Tra le formazioni attualmente in Serie A, Lecce e Cagliari sono le due che hanno perso il maggior numero di partite nell’anno solare 2025: 12 i salentini e 11 i sardi in 23 gare totali a testa. Pronostico difficile, proviamo il PAREGGIO @3.00.
Risultato Esatto e scommesse marcatori per Lecce-Cagliari
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-1.
Il Lecce è la squadra contro cui Gianluca Gaetano ha preso parte a più reti in Serie A: tre in tre sfide (due gol e un assist).
