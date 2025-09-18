La 4° giornata del campionato di calcio di Serie A inizia con l’anticipo di venerdì in Salento, con una sfida già salvezza e i padroni di casa che hanno iniziato molto male la stagione e vanno alla disperata ricerca di punti mentre i sardi si sono sbloccati con la vittoria della scorsa settimana. Pronostico Lecce-Cagliari 19 settembre 2025.

Pronostico Lecce-Cagliari 19 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Verona-Cremonese, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Lecce ha registrato un pareggio e due sconfitte nelle prime tre gare in questo avvio di campionato. Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A (3N, 8P) – 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio – e in ben otto di questi match al Via del Mare non è riuscito a segnare.

Il Cagliari arriva dal successo per 2-0 contro il Parma e non ottiene due vittorie consecutive in Serie A da un anno e mezzo.

Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 4N), perdendo però la più recente. Il Lecce ha vinto sei delle 11 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P).

Probabili Formazioni Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Tete Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Adopo, Prati; Gaetano; Esposito, Belotti. All. Pisacane.

Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Cagliari?

Cagliari-Parma, sabato 13 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Lecce-Cagliari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in equilibrio col Lecce @2.75 su Sisal mentre il Cagliari si gioca @2.90 su Starvegas, col pareggio @3.00 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Lecce-Cagliari

Tra le formazioni attualmente in Serie A, Lecce e Cagliari sono le due che hanno perso il maggior numero di partite nell’anno solare 2025: 12 i salentini e 11 i sardi in 23 gare totali a testa. Pronostico difficile, proviamo il PAREGGIO @3.00.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Lecce-Cagliari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-1.

Il Lecce è la squadra contro cui Gianluca Gaetano ha preso parte a più reti in Serie A: tre in tre sfide (due gol e un assist).

