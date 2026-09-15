Gli aggiornamenti delle quote antepost e i risultati dell’ultimo turno di un campionato che vede Roma e Inter in testa, e proprio giallorossi e nerazzurri daranno vita al big match della prossima giornata di Serie A all’Olimpico sabato prossimo. Risultati Serie A Giornata 4.

Risultati Serie A Giornata 4: Inter e Roma vincono ancora

La 4ª giornata di Serie A si è chiusa ieri sera con i tre posticipi del lunedì e consegna una classifica dai due volti. In vetta Roma e Inter proseguono a punteggio pieno, con quattro vittorie su quattro ma con due identità quasi opposte: i giallorossi vincono di corto muso e con la miglior difesa del torneo, i nerazzurri travolgono gli avversari con una cinquina.

Alle loro spalle sorprendono le cosiddette “piccole” della zona alta, con Como, Lazio e Cagliari a ridosso delle prime due, mentre il weekend ha riservato anche il primo scivolone stagionale della Juventus, beffata in pieno recupero a Sassuolo, e la seconda sconfitta consecutiva dell’Atalanta. In fondo alla graduatoria, invece, il Venezia resta l’unica squadra ancora a quota zero.

RISULTATI 4° GIORNATA SERIE A

Venezia-Fiorentina 2-4 (22′ Akor Adams, 29′, 30′ e 84′ Mastantuono, 66′ Pellegrino, 86′ Hainaut)

Genoa-Frosinone 1-1 (14′ K’vernadze, 50′ Vasquez)

Lazio-Milan 2-2 (10′ Cancellieri, 39′ Noslin, 65′ e 67′ Moreira)

Atalanta-Cagliari 1-2 (19′ Mendy, 41′ Scamacca, 61′ rig. Maldini)

Lecce-Monza 3-2 (3′ e 21′ Coulibaly, 11′ Tiago Gabriel, 20′ Mangas, 89′ Zeballos)

Napoli-Bologna 1-0 (66′ Lobotka)

Sassuolo-Juventus 3-2 (65′ Esposito, 82′ e 90+1′ Zhegrova, 89′ Bowie, 90+4′ Adzic)

Torino-Roma 0-2 (40′ Malen, 90+3′ Pisilli)

Como-Parma 2-1 (23′ Jacobo Ramon, 83′ Kaiki Bruno, 90+2′ Romero)

Inter-Udinese 5-3 (9′ Abankwah, 16′ Ekkelenkamp, 26′ Carlos Augusto, 35′ Barella, 57′ Thuram, 67′ Esposito, 79′ Bonny, 90+1′ Gueye)

CLASSIFICA SERIE A 2026-2027

Roma 12

Inter 12

Como 10

Lazio 10

Cagliari 9

Milan 8

Frosinone 7

Juventus 7

Sassuolo 7

Napoli 6

Atalanta 6

Lecce 6

Udinese 4

Torino 3

Fiorentina 3

Bologna 1

Parma 1

Monza 1

Genoa 1

Venezia 0

Quote Scudetto: volano nerazzurri e giallorossi. Como unica alternativa

Due squadre in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate, Roma e Inter, ma i ragazzi di Chivu, sono i grandi favoriti per il bis tricolore, offerto a 1,63 su 888sport e 1,73 su Betflag, seguiti proprio dai giallorossi, ormai seconda forza solitaria in lavagna, visti campioni d’Italia nell’anno del centenario a quota 4,00.

Tra le due dominatrici di questo primo scorcio di Serie A, occhio al Como, ormai una certezza: la formazione di Fabregas ha conquistato la terza vittoria consecutiva e vede il primo storico scudetto a 7.50. Molto lontane invece Milan, Juventus e Napoli, finora tutte ben al di sotto delle aspettative: la rimonta di tutte e tre le formazioni pagherebbe 18 volte la posta.

Cala la quota per l’esonero di Spalletti alla Juve

Il giorno dopo la pesante sconfitta arrivata contro il Sassuolo l’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali cerca di proteggere il mister della Juve, Luciano Spalletti. I bianconeri, dopo quattro giornate, sono già distanti 5 punti dal primo posto e, nonostante le parole del dirigente, secondo i bookmaker la posizione dell’allenatore toscano non è più così sicura. Quota praticamente dimezzata, da 10,00 a 5,50 su Sisal e Snai, per l’allontanamento di Spalletti entro Natale, un’opzione che sembrava impensabile a inizio dell’anno, ma che potrebbe vedere il quarto esonero in quattro anni per una società abituata solitamente a programmare a lungo termine.

Bocciato anche Ruben Amorin dai bookmakers visto che gli ultimi 2 pareggi hanno frenato il Milan nella corsa scudetto che ora si gioca @16.00. Ovviamente non si parla di esonero in questo caso, ma lo scudetto sembra già un obiettivo molto difficile per i rossoneri.

Capocannoniere: Malen non si ferma più

Già 6 reti in sole 4 partite per Donyell Malen che continua a guidare l’attacco della Roma, e la classifica dei bomber di Serie A, con il giallorosso offerto in quota @1.66 per il Capocannoniere, con Lautaro Martinez @8.00 che rimane la prima alternativa, ma molto lontano in quota, visto che il bomber dei nerazzurri è fermo a 2 reti, come Rasmus Hojlund @15 che lo segue in quota, assieme ad Antonio Raimondo @15 che è a quota 4 reti col Frosinone.

Raimondo si lascia alle spalle Gonzalo Ramos @17 che è fermo ad 1 rete col Milan, mentre Anastasios Douvikas ha la stessa quota di Ramos ed è a quota 2 reti col Como. @17 volte la posta anche Marcus Thuram che ha segnato 2 reti con l’Inter e poi arriva Franco Mastrantuono @21, tre reti con la Fiorentina.

Retrocessione: il Lecce vince un importante scontro salvezza

Il Lecce si aggiudica l’importante scontro salvezza contro il Monza. Il 3-2 del “Via del Mare” pesa in classifica come nelle quote retrocessione dei bookmaker. La terza sconfitta in quattro giornate conferma infatti gli uomini di Ivan Juric come squadra più a rischio, a 1,40 su Planetwin365 e Better, ancora in discesa rispetto all’1,43 della scorsa settimana. Boccata d’ossigeno invece per i salentini, saliti da 1,75 a 2,00, appaiati al Parma di Carlos Cuesta.

Passa da 2,00 a 1,75 il Venezia di Giovanni Stroppa, ultimo in classifica a zero punti dopo il ko interno contro la Fiorentina. Un 2-4 che permette a Paolo Vanoli di festeggiare con i tre punti il ritorno sulla panchina viola: i toscani volano in zona tranquillità, in lavagna, da 15,00 a 25,00. Finisce 1-1 l’altro scontro salvezza tra Frosinone e Genoa: un punto che mantiene i ciociari a 2,15 e sblocca la classifica degli uomini di Daniele De Rossi. Ma non basta a convincere i betting analyst: la discesa in Serie B dei rossoblù passa da 3,15 a 3,00.

Prossimo turno: arriva subito lo scontro al vertice

Il calendario per la 5° giornata di Serie A ci mette subito di fronte al big match tra le due capoliste, con Roma-Inter sabato alle ore 18:00 dallo Stadio Olimpico. Le quote sono equilibrate con i giallorossi di poco sfavoriti @2.60 anche se giocano in casa contro un Inter che si gioca @2.50 e pareggio @3.60. Interessanti le quote sui gol, nelle ultime 2 di campionato l’Inter ha rimontato da 0-2 mentre la Roma ha concesso 1 solo gol nelle prime 4 giornate di campionato. L’Over 2.5 è l’opzione favorita @1.67 mentre il Gol SI scende ulteriormente @1.53.

Il turno sarà aperto dall’anticipo di venerdì’ 18 settembre con Monza-Sassuolo. I brianzoli cercano punti salvezza ma sono sfavoriti @3.00 per la vittoria sui neroverdi che hanno iniziato alla grande il campionato e sono galvanizzati dal successo sulla Juve. Un altra vittoria della squadra di Aquilani si gioca @2.25 col pareggio @3.40.

Domenica si inizia col lunch match delle ore 12:30 allo Stadio Franchi con un interessante Fiorentina-Napoli. I viola dopo l’esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli si sono subito sbloccati, ma un altro successo non sarà facile e lo vediamo dalla quota @3.25 col pareggio @3.40. Non sarà comunque una scampagnata per i partenopei, con la vittoria del Napoli che si gioca @2.20.

Sulla carta è più agevole la trasferta della rivelazione comasca guidata da Fabregas, impegnata in Frosinone-Como. Gli ospiti sono favoriti @1.55 per la vittoria mentre il successo del Frosinone si gioca @5.50 col pareggio @4.50.

Domenica alle ore 18:00 non è da perdere Juventus-Atalanta. I bianconeri sono chiamati al riscatto immediato e al ritorno ai tre punti, un opzione quotata @1.67 per la vittoria interna sui bergamaschi che si giocano @4.75 col pareggio @3.80.

La giornata si chiuderà domenica sera alle ore 20:45 a San Siro con Milan-Lecce, non ci saranno positicipi al lunedì. In questa sfida i rossoneri sono favoriti @1.27, la quota più bassa nelle lavagne 1X2 di questo turno di campionato. I salentini vincenti a Milano si giocano ben @11 volte la posta, con la X @5.25.

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