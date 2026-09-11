Passata la sbornia per lo storico debutto in Champions League, il Como si rituffa in campionato e alla 4° giornata di Serie A ospiterà il Parma nel primo dei tre posticipi del lunedì di campionato su cui si concentra una delle FREE PICK principali di questo turno di Serie A. Pronostico Como-Parma 14 settembre 2026.

Pronostico Como-Parma 14 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Como-Parma match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo la sconfitta nel settembre 2002 nel primo incrocio in Serie A contro il Parma, il Como è rimasto imbattuto nelle successive cinque sfide contro il gialloblù nella competizione, grazie a due successi e tre pareggi. Il Parma ha perso due delle ultime tre gare di campionato contro il Como (1N), dopo che nelle precedenti 14, tra Serie A e B, aveva registrato appena una sconfitta contro questa avversaria (5V, 8N). Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare casalinghe contro il Parma tra Serie A e B (2N, 5N).

Il Como è imbattuto da otto gare di campionato (6V, 2N), tre delle quali nel torneo in corso, in cui ha ottenuto due successi e un pareggio. Il Como è l’unica squadra che non ha ancora esordito in casa nei cinque grandi campionati europei in corso; i lariani hanno vinto quattro delle ultime sei gare interne della scorsa Serie A (1N, 1P), dopo che avevano ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (2N, 2P).

Il Parma ha perso senza segnare tutte le ultime tre trasferte di Serie A (una delle quali lo scorso maggio proprio contro il Como).Il Parma ha perso senza segnare tutte le ultime tre trasferte di Serie A (una delle quali lo scorso maggio proprio contro il Como) e l’ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato sotto la gestione di un singolo allenatore risale a maggio 2021, cinque con Roberto D’Aversa alla guida.

Probabili Formazioni Como-Parma

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordonez, Valeri; El Bilal Touré, Romero. All. Cuesta

Guida TV Calcio: dove vedere Como-Parma?

Como-Parma, lunedì 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Como-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Como-Parma

Nessuna squadra ha tentato più conclusioni dalla distanza rispetto al Como nelle prime tre giornate di questa Serie A (26, come la Juventus), nessuna formazione invece ne conta meno del Parma (sette, alla pari di Torino e Milan). Solo la Roma (13) ha registrato più attacchi diretti rispetto al Como (otto, come il Venezia) in questo avvio di Serie A, mentre il Parma è la formazione che ne ha prodotti meno (uno). In stagione il Como ha registrato: 20 tiri contro l’Udinese, 21 contro il Napoli e solo 9 (ma con 4 gol) la scorsa contro il Genoa. Oggi potrà tornare a superare questa linea tornando intorno ai 20 tiri contro un Parma che ha concessi 21 tiri nella sua unica trasferta stagionale (contro la Juve) e 16 anche lo scorso turno al Tardini, contro un Monza che produce molto meno del Como a livello offensivo, di manovra gioco e di tiri (in porta a non).

PRONOSTICO: COMO OVER 17.5 TIRI @1.70

Marcatori e consigli Fantacalcio Como-Parma

Nico Paz (22 anni e 6 giorni il giorno del match), attualmente a quota 19 reti, potrebbe diventare il centrocampista più giovane a tagliare il traguardo dei 20 gol in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), superando Domenico Morfeo, che ci è riuscito a 22 anni e 23 giorni.

Simone Lontani (18 anni e 239 giorni il giorno della sfida contro il Como) potrebbe diventare il giocatore più giovane ad andare a segno per due gare consecutive di una stagione di Serie A da Mario Balotelli (18 anni e 207 giorni) nel marzo 2009: tre partite a segno di fila in quell’occasione con la maglia dell’Inter.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.