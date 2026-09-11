La 4° giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera a San Siro, ore 20:45, con i nerazzurri campioni in carica e al comando della classifica di campionato, che ospitano l’Udinese. Pronostico Inter-Udinese 14 settembre 2026.

Pronostico Inter-Udinese 14 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Inter-Udinese match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Inter ha vinto ben 18 delle ultime 23 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 3P), solo la Roma ha ottenuto più successi contro i bianconeri (19) in campionato nello stesso periodo (da inizio 2015). L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta di Serie A contro l’Inter, dopo una serie di sette sconfitte esterne consecutive.

L‘Inter, che ha vinto le prime tre gare di questo campionato con un punteggio aggregato di 8-3, può trovare quattro successi nelle prime quattro partite stagionali di Serie A per la nona volta nella sua storia, la sesta in questo secolo (dopo 2002/03, 2015/16, 2017/18, 2019/20 e 2023/24).

L’Udinese ha vinto quattro delle sue ultime sei trasferte di Serie A (1N, 1P), tra cui la prima del torneo in corso; i friulani possono trovare il successo in entrambe le prime due gare esterne di un massimo campionato per la seconda stagione consecutiva, dopo che nelle precedenti 52 era accaduto solo una volta (nel 1996/97). Da un lato, l’Udinese è la squadra che ha prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A (45), dall’altro lato l’Inter è la formazione che ne ha subite di meno (16).

Probabili Formazioni Inter-Udinese

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic

Guida TV Calcio: dove vedere Inter-Udinese?

Inter-Udinese, lunedì 14 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:00.

Migliori quote per Inter-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Inter-Udinese

L’Inter ha segnato ben 36 reti in 13 incontri casalinghi nel 2026 in Serie A, una media di 2.8 a gara – nel periodo, solo Bayern Monaco (42) e Real Madrid (37) hanno realizzato più gol in casa nei cinque grandi campionati europei (a 36 anche il Barcellona). Inter e Udinese sono, insieme al Napoli, le tre squadre che hanno segnato più di un gol da fuori area in questa Serie A (tutte a quota due); in particolare, quella dei friulani è la formazione con la più alta percentuale realizzativa con conclusioni dalla distanza: 17%, grazie a due centri con 12 tentativi.

PRONOSTICO: MULTIGOL 3-5 @1.83

Marcatori e consigli Fantacalcio Inter-Udinese

Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu sono gli unici due giocatori di questa Serie A che hanno segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente nel torneo. In particolare, per l’argentino sono sette le reti contro l’Udinese nella competizione, mentre per il turco sono due i centri contro i friulani.

L’unica partita di Serie A in cui Keinan Davis ha sia segnato che servito un assist è stata nella gara d’andata dello scorso campionato contro l’Inter a San Siro. Dopo l’assist contro la Lazio nell’ultima giornata, può prendere parte a un gol in due presenze di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso marzo (a segno contro Fiorentina e Atalanta).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.