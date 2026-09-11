Il Napoli cerca di archiviare la delusione della sconfitta da 2-0 a 2-3 a San Siro contro l’Inter, in questa 4° giornata di Serie A in cui i partenopei tornano allo Stadio Maradona dove arriva il Bologna domenica, per il match delle ore 18:00 su cui si concentra la nostra FREE PICK principale sul campionato di calcio italiano per questo turno. Pronostico Napoli-Bologna 13 settembre 2026.

Pronostico Napoli-Bologna 13 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Bologna match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha vinto le ultime due gare di Serie A contro il Napoli, dopo che aveva registrato appena un successo nelle precedenti 11 (4N, 6P). Nonostante il Napoli abbia vinto ben nove delle ultime 12 gare interne contro il Bologna in Serie A (3P), due delle ultime tre delle sfide in terra campana sono state vinte dai rossoblù.

Il Bologna è una delle sei squadre ancora senza successi in questa Serie A (1N, 2P) e nel torneo in corso ha realizzato solo due gol. Nonostante il ko nell’ultima trasferta fuori casa contro l’Atalanta, il Bologna ha vinto ben sei delle ultime otto gare esterne in Serie A (2P), da febbraio ad oggi meno solo del Como (sette) e tante quante Inter e Milan (sei).

Dopo il successo all’esordio di questo campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso le due successive sfide contro Como e Inter; i partenopei non registrano tre sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2020, con Gennaro Gattuso in panchina.

Probabili Formazioni Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco

Guida TV Calcio: dove vedere Napoli-Bologna?

Napoli-Bologna, domenica 13 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Napoli-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Bologna

Solo l’Atalanta (77) ha subito più tiri del Napoli (61) in questa Serie A; i partenopei avevano chiuso lo scorso campionato con 389 conclusione fronteggiate, con solo quattro squadre che avevano fatto meglio. I giocatori del Bologna hanno portato a buon fine il 57.5% dei dribbling tentati in questa Serie A, solo l’Inter (60.7%) ha registrato una percentuale migliore; dall’altro lato, il Napoli è ultimo in questa graduatoria, con solo il 25.6%. Il Bologna ha messo a segno 21 tiri lo scorso match col Sassuolo. I felsinei tirano tanto, altri 16 tiri li avevano messi a referto nel match precedente a Bergamo contro l’Atalanta dopo un esordio da 14 tiri anche nella sconfitta al Dall’Ara all’esordio contro la Lazio per 0-1. La linea di 10.5 tiri è sempre stata superata dal Bologna che potrà continuare su questa scia.

PRONOSTICO: BOLOGNA OVER 10.5 TIRI @1.82

Marcatori e consigli Fantacalcio Napoli-Bologna

Rasmus Højlund è andato a segno in quattro delle ultime cinque presenze di Serie A, tra cui le due più recenti (contro Como e Inter). L’attaccante del Napoli può trovare la rete in almeno tre gare di fila per la terza volta nei cinque grandi campionati europei, dopo esserci riuscito nel gennaio 2023 con l’Atalanta (tre) e tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con il Manchester United (sei).

L’attaccante del Bologna Artem Dovbyk – a referto contro il Sassuolo – non riesce ad andare a bersaglio per due gare di Serie A consecutive da marzo 2025; il centravanti ucraino ha segnato quattro dei suoi 16 gol in Serie A nel mese di settembre (25%) e in nessun altro mese ha fatto meglio (quattro anche a gennaio).

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.