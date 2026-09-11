Lunedì alle ore 18:30 allo Stadio Grande Torino va in scena uno dei tre posticipi della 4° giornata di Serie A, con i granata che ospitano la Roma che viaggia a punteggio pieno, in testa alla classifica di campionato assieme all’Inter. Su questa partita ci giochiamo una delle FREE PICK principali di questo turno di Serie A. Pronostico Torino-Roma 14 settembre 2026.

Pronostico Torino-Roma 14 settembre 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Torino-Roma match valido per la 4° giornata di Serie A 2026-2027, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Roma ha trovato 14 successi nelle ultime 19 sfide contro il Torino in Serie A (2N, 3P): contro nessuna avversaria i giallorossi hanno vinto più partite nella competizione dal 2017 in avanti (14 anche contro l’Udinese). Il Torino è stato sconfitto in ben sette delle ultime nove gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1V, 1N) e in sei di queste partite non è riuscito a trovare la via del gol.

La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di campionato tra la fine della scorsa stagione (cinque) e quella in corso (tre); i giallorossi hanno registrato una serie di vittorie più lunga in Serie A solo in tre occasioni: 11 successi consecutivi tra dicembre 2005 e febbraio 2006, 11 tra maggio e ottobre 2013 e nove tra marzo e aprile 2014.

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime otto gare di campionato – tre delle quali nel torneo in corso – parziale in cui ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. L’ultima volta in cui ha incassato almeno una rete in più partite di fila in Serie A risale a novembre 2020 (11 in quell’occasione).

Probabili Formazioni Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams. All. Abate

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Guida TV Calcio: dove vedere Torino-Roma?

Torino-Roma, lunedì 14 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Torino-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Torino-Roma

Solo il Barcellona (+58) ha una miglior differenza tra tiri fatti e subiti rispetto alla Roma (+49: 71 fatti, 22 subiti) nei cinque grandi campionati europei in corso. Dall’altro lato, solo il Parma (24) ha tentato meno conclusioni rispetto al Torino (25) nelle prime tre giornate di questa Serie A. La Roma ha una media di 23.6 tiri a partita e ha sempre superato questa linea (17-15 e uno sproporzionato 39 nell’ultimo turno contro l’Atalanta!). Il Torino ha concesso 19 tiri sia al Milan che al Sassuolo nelle prime 2 sconfitte stagionali, prima di sbloccarsi col primo successo contro la pessima Fiorentina a cui ha comunque concesso 14 tiri, quasi superando nuovamente questa linea che sembra alla portata dei giallorossi, anche se la squadra di Gasperini ha speso qualcosa in settimana nella trasferta turca di Champions.

PRONOSTICO: ROMA OVER 14.5 TIRI @1.77

Marcatori e consigli Fantacalcio Torino-Roma

Rolando Mandragora, che è stato coinvolto in due gol nelle ultime tre presenze interne contro la Roma in Serie A (una rete e un assist), è andato a segno nell’ultima giornata di campionato con la maglia del Torino a distanza di 5 anni e 137 giorni dalla precedente (21 aprile 2021 contro il Bologna). Non ha mai centrato il bersaglio in due presenze consecutive nella competizione.

Donyell Malen, che ha esordito e segnato il suo primo gol nel campionato italiano fuori casa contro il Torino lo scorso gennaio, può diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cinque reti nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A, dopo Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei).

Paulo Dybala ha fornito quattro assist nelle prime tre presenze in questo campionato, nessun giocatore ha servito più passaggi vincenti nelle prime quattro giornate in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) – a quota quattro assist nelle prime quattro: Antonio Cassano nel 2009/10, Ignazio Abate nel 2014/15, Lorenzo Insigne nel 2017/18 e Lorenzo Pellegrini nel 2019/20.

Risultati Scommesse Serie A 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (14-7, +4.35 unità)

SERIE A 2026-2027 (3–21, +0.35 unità)

Genoa-Napoli: OVER 2.0 @1.700️⃣

Frosinone-Juventus: JUVE MULTIGOL 2-4 @1.72❌

Napoli-Como: OVER 7.5 TIRI IN PORTA @1.80✅

Bologna-Sassuolo: GOL SI @1.82✅

Juventus-Milan: UNDER 2.5 @1.73✅

Cagliari-Lecce: OVER 2.0 @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.