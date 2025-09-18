Sabato pomeriggio al Dallara il Bologna cerca di tornare alla vittoria dopo 2 sconfitte in trasferta e l’unica vittoria arrivata finora in casa. Dall’altra parte il Grifone non ha ancora vinto in campionato con 2 pareggi intervallati dalla sconfitta con la Juve. Pronostico Bologna-Genoa 20 settembre 2025.

Pronostico Bologna-Genoa 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Genoa, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei partite di campionato (1V), tante quante sconfitte in tutte le precedenti 35 gare nella gestione Vincenzo Italiano in Serie A (16V, 14N, 5P). Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi 12 match al Dall’Ara in Serie A (8V, 3N); tuttavia, la sconfitta è arrivata proprio contro il Genoa lo scorso 24 maggio. Gli emiliani hanno realizzato 24 gol in gare casalinghe nel periodo, esattamente due di media.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (4N, 5P): proprio contro il Bologna. Questa è solo la seconda volta nelle ultime 17 stagioni di Serie A che il Genoa non ha vinto nessuna delle prime tre partite di un campionato (2N, 1P), dopo il 2017/18 con Ivan Juric allenatore – in quel caso i liguri persero poi la quarta gara.

Il Genoa è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro il Bologna in campionato (6V, 5N), registrando sei clean sheet. Il Genoa ha evitato la sconfitta nelle ultime sei trasferte contro il Bologna in Serie A (3V, 3N).

Probabili Formazioni Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Messias, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.

Guida TV Serie A: dove vedere Bologna-Genoa

Bologna-Genoa si gioca sabato 20 settembre alle ore 15:00 dallo Stadio Dallara, col match in esclusiva su DAZN.

Migliori quote Bologna-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Bologna favorito in casa @1.85 su Admiralbet, col Genoa che sale @4.75 su Sisal e il pareggio @3.30 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Bologna-Genoa

Il Bologna ha segnato al massimo un gol nelle prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (0). Solo la Cremonese (27) ha giocato meno palloni in area avversaria rispetto a Bologna (36) e Genoa (43, al pari del Pisa) in questo avvio di stagione in Serie A. Giochiamo UNDER 2.5 GOL @1.55.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Bologna-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Riccardo Orsolini (66 gol) è vicino a eguagliare Giuseppe Signori (67) all’11° posto dei migliori marcatori nella storia del Bologna in Serie A. In più, nell’anno solare 2025, solo Mateo Retegui (13) ha segnato più reti del classe ’97 in Serie A (10, come Scott McTominay).

