A Verona l’Hellas ospita la Juventus che è reduce dalla vittoria nel derby d’Italia con l’Inter per 4-3 in extremis, ma anche in settimana in Champions ha acciuffato il 4-4 col Borussia con 2 gol nei minuti di recupero. Pronostico Verona-Juventus 20 settembre 2025.

Pronostico Verona-Juventus 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Verona-Juventus, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’Hellas Verona ha guadagnato due punti in questo campionato, dopo che in entrambe le precedenti due stagioni di Serie A ne aveva raccolti sei dopo le prime tre gare. L’Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 14 partite casalinghe di campionato (6N, 7P). Gli scaligeri hanno però pareggiato cinque delle ultime sei gare al Bentegodi (1P), incluse le tre più recenti.

La Juventus ha ottenuto il successo in tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19. La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato.

L’Hellas Verona ha vinto 12 delle 34 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (12N, 10P) e contro nessuna squadra vanta più successi interni nel torneo (12 anche contro Napoli e Sampdoria). In più, solo contro il Bologna (13) gli scaligeri hanno pareggiato più partite interne che contro i bianconeri (12, al pari della Roma) nel massimo campionato.

Probabili Formazioni Verona-Juventus

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Openda, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Guida TV Serie A: dove vedere Verona-Juventus?

Bologna-Genoa si gioca sabato 20 settembre alle ore 18:00 dallo Stadio Bentegodi, col match in esclusiva su DAZN.

Migliori quote Verona-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Verona nettamente sfavorito anche se in casa, come quota fino @7 volte la posta su Sisal, mentre la Juve vincente in trasferta non va oltre @1.55 su Marathonbet, col pareggio @3.90 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Verona-Juventus

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette sfide contro l’Hellas Verona in campionato (1N), registrando sei clean sheet nel periodo con uno score di 12-2. Consigliamo la VITTORIA JUVENTUS @1.55.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Verona-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 2-2.

Dusan Vlahovic ha segnato sei reti contro l’Hellas Verona in campionato e solo contro il Cagliari (otto) ne conta di più in Serie A (a quota sei altre quattro squadre); inoltre, quattro di queste sei reti contro gli scaligeri sono arrivate su rigore – record per il serbo dal dischetto nel torneo.

