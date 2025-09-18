În Friuli sabato alle ore 18:00 arrivano i rossoneri di Massimiliano Allegri che cercano la 3° vittoria di fila, e cercano di superare proprio l’Udinese che ha iniziato immondo eccezionale da imbattuta con 7 punti dopo le ultime 2 vittorie recenti, quindi anche i friulani puntano al 3° successo consecutivo. Pronostico Udinese-Milan 20 settembre 2025.

Pronostico Udinese-Milan 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Udinese-Milan, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L‘Udinese è rimasta imbattuta nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella sua storia. I friulani, inoltre, potrebbero evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali nel massimo campionato solo per la quinta volta nella loro storia.

Il Milan non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023. Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 21 campionati. Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questo avvio di stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben sei in tre match, di cui tre presi da Santiago Giménez (altro record).

Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro l’Udinese in campionato con uno score di 8-2. Il Milan ha vinto le ultime due trasferte contro l’Udinese in Serie A dopo che aveva ottenuto solo due successi nelle precedenti sette gare esterne contro i friulani (2N, 3P).

Probabili Formazioni Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bravo. All. Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Milan?

Udinese-Milan, sabato 20 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Udinese-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Milan favorito @1.85 su Sisal, Udinese @1.85 su Goldbet e pareggio @3.60 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Udinese-Milan

Il Milan è sia la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali (16) sia quella che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) in questo inizio di stagione nei maggiori cinque campionati europei. Giochiamo UNDER 2.5 @1.80.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Udinese-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-3.

Dopo il gol nell’ultimo match di Serie A, Luka Modric potrebbe segnare in due presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (in entrambi i casi con il Real Madrid). Più nel dettaglio, dopo l’assist contro il Lecce e la rete contro il Bologna, il croato potrebbe prendere parte ad un gol in tre partite consecutive in campionato per la prima volta dal dicembre 2020.

