La sfida più interessante della 4° giornata di Serie A è il lunch match domenicale, il derby della Capitale a cui sia biancocelesti e giallorossi arrivano dopo una sconfitta, anche se la squadra di Gasperini ha iniziato meglio il campionato rispetto a quello di Sarri su cui pesa anche il mercato bloccato di questa estate. Pronostico Lazio-Roma 21 settembre 2025.

Pronostico Lazio-Roma 21 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lazio-Roma, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio potrebbe perdere tre delle prime quattro partite in un singolo campionato solo per la terza volta nelle ultime 50 stagioni di Serie A. A partire dalla scorsa stagione, solo l’Everton (10) ha pareggiato più partite casalinghe della Lazio (nove, al pari di Brighton, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Wolfsburg) nei maggiori cinque campionati europei.

La Roma ha perso il match più recente contro il Torino e nell’anno solare 2025 non ha mai registrato due sconfitte di fila in Serie A; l’ultima volta risale infatti al periodo tra novembre e dicembre 2024. Solo Barcellona (60), PSG e Real Madrid (entrambi 56) hanno guadagnato più punti della Roma (55, al pari del Bayern Monaco) nell’anno solare 2025 nei maggiori cinque campionati europei; nel periodo i giallorossi hanno registrato il maggior numero di clean sheet in questi tornei (13 in 23 match).

Questo sarà il 163° derby di Roma in Serie A: i giallorossi conducono con 58 vittorie a fronte delle 42 dei biancocelesti, con 62 pareggi a completare il bilancio; in generale, nessuna sfida si è chiusa più volte in equilibrio nella storia della Serie A: 62, anche Roma contro Fiorentina. La Lazio non ha perso nessuno degli ultimi otto derby casalinghi contro la Roma in Serie A (4V, 4N).

Probabili Formazioni Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

Guida TV Serie A: dove vedere Lazio-Roma?

Il big match della capitale si gioca domenica 21 settembre alle ore 12:30 dallo Stadio Olimpico e sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote Lazio-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Davvero grande equilibrio in quota in questo derby con la Lazio @2.85 su Starvegas e la Roma @2.75 su Sisal, e il pareggio da non escludere @3.10 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Lazio-Roma

La Roma è rimasta imbattuta negli ultimi quattro derby contro la Lazio in campionato (2V, 2N), subendo un solo gol. In questo momento meglio i giallorossi e consigliamo VITTORIA ROMA @2.75.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Lazio-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-2.

Dall’arrivo di Valentín Castellanos in Italia nel 2023/24, la Lazio ha vinto il 51% delle partite con lui in campo in Serie A (34/67), segnando 1.6 gol di media; senza l’attaccante argentino, invece, sia la percentuale di successi (25% – 3/12) che la media gol (0.8) dei biancocelesti si dimezza.

