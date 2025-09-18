Pronostici Cremonese-Parma: analisi, statistiche e tutto per le scommesse sul match della 4° giornata di Serie A del 21-09-25

Pronostico Cremonese-Parma 21 settembre 2025
18 Settembre 2025

Domenica 21 settembre alle ore 15:00 a Cremona i rossogrigi, ancora imbattuti in questo ottimo avvio di campionato, ospitano i Ducali che invece sono sul fondo della classifica con 1 solo punticino raccolto dopo le prime tre giornate della stagione, vediamo se si sbloccheranno in questa 4° giornata di Serie A. Pronostico Cremonese-Parma 21 settembre 2025.

Pronostico Cremonese-Parma 21 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cremonese-Parma, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese ha vinto le ultime due gare casalighe disputate in Serie A. La Cremonese ha collezionato due vittorie e un pareggio in questo campionato e l’ultima squadra neopromossa ad essere rimasta imbattuta nelle prime quattro gare giocate in una stagione in Serie A è stata la Sampdoria nel 2012/13.

Il Parma ha raccolto un solo punto dopo le prime tre gare stagionali in Serie A e in caso di sconfitta eguaglierebbe la sua peggior partenza nella massima serie dopo quattro match giocati. In caso di sconfitta, Carlos Cuesta sarebbe il primo allenatore del Parma a perdere ciascuna delle sue prime tre trasferte in Serie A alla guida dei gialloblù da Mario Beretta all’inizio della stagione 2005/06. 

La Cremonese ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Parma in campionato (1N, 1P). Nelle ultime quattro sfide in campionato tra Cremonese e Parma disputate in Lombardia il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e cinque reti segnate per parte.

Probabili Formazioni Cremonese-Parma

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. All. Cuesta.

Pronostico Cremonese-Parma 21 settembre 2025

Pronostico Cremonese-Parma 21 settembre 2025

Guida TV Serie A: dove vedere Cremonese-Parma?

Il match tra Cremonese-Parma è in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00 e sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Migliori quote Cremonese-Parma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote equilibrate con la Cremonese @2.60 su Sisal, il Parma @3 mentre il pareggio si gioca @3.20 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Cremonese-Parma

La Cremonese è la squadra che ha nettamente giocato meno palloni in area di rigore avversaria in questo campionato: 27, almeno nove in meno rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo e in particolare 28 in meno rispetto al Parma (55). In ogni caso non vediamo un match con tante reti e consigliamo UNDER 2.5 @1.67.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Cremonese-Parma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 0-2.

Jamie Vardy ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime tre presenze da titolare in campionato, con la maglia del Leicester; in particolare, l’attaccante inglese è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare casalinghe e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta da dicembre 2019 in un torneo di massima serie (striscia arrivata a cinque in quel caso).

,
