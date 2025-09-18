Domenica 21 settembre alle ore 15:00 dallo Stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano l’Atalanta reduce dai 4 schiaffoni presi a Parigi nel debutto di Champions League contro i campioni in carica del PSG, e ora la Dea si rituffa in campionato dove è ancora imbattuta e cerca la 2° vittoria consecutiva in questa 4° giornata di Serie A. Pronostico Torino-Atalanta 21 settembre 2025.

Pronostico Torino-Atalanta 21 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Torino-Atalanta, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Torino è tornato al successo nell’ultima giornata di Serie A (1-0 contro la Roma), interrompendo una striscia di sette gare senza vittorie e con un solo gol all’attivo (2N, 5P). Il Torino è l’unica squadra in questo campionato a non essere mai arrivata in area di rigore avversaria dopo un’azione composta da almeno 10 passaggi consecutivi (mentre l’Atalanta ha registrato 11 sequenze di questo tipo).

L’Atalanta ha perso solo una delle 10 trasferte disputate in Serie A nel 2025 (7V, 2N), segnando in media 2.5 gol a partita nel parziale; in questo anno solare nessuna squadra, tra quelle sempre presenti nel torneo, ha perso meno match della Dea fuori casa (un ko anche per Napoli e Roma). Solo la Roma (sei) ha tentato più tiri a seguito di un attacco in contropiede rispetto all’Atalanta (cinque, come il Sassuolo) in questo campionato.

Il Torino ha vinto due delle ultime quattro gare contro l’Atalanta in Serie A (1N, 1P). L’Atalanta ha perso le ultime due trasferte contro il Torino in Serie A, dopo aver ottenuto quattro successi esterni di fila.

Probabili Formazioni Torino-Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

Guida TV Serie A: dove vedere Torino-Atalanta?

Torino ed Atalanta sono in campo domenica 21 settembre alle ore 15:00 in questa sfida valida per la 4° giornata di Serie A, e il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Migliori quote Torino-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Granata sfavoriti @3.40 su Sisal in casa contro un Atalanta offerta @2.20 su Admiralbet e il pareggio @3.40 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Torino-Atalanta

Tra le squadre con cui ha collezionato almeno 10 panchine in Serie A, il Torino (40V, 36N, 38P) è quella alla guida della quale Ivan Juric ha la più alta percentuale di successi (35%) e media punti a partita (1.37); il tecnico croato potebbe restare imbattuto nelle prime quattro gare al timone di una squadra per la prima volta nella competizione (1V, 2N al momento con l’Atalanta). Consigliamo ATALANTA (0, -0.5 AH) @1.90, ovvero l’Asian handicap che ci darà un mezzo rimborso in caso la Dea si fermi sul pareggio a Torino.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Torino-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 1-2.

Dopo il gol nell’ultima giornata contro la Roma (1-0), Giovanni Simeone potrebbe andare a segno per due presenze di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021, quando con la maglia dell’Hellas Verona colpì Venezia e proprio Atalanta; tuttavia, tra le squadre sfidate più di 10 volte nella competizione, la Dea è una delle tre contro cui l’argentino ha segnato di meno (una rete, come contro Empoli e Inter).

