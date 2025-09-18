Domenica 21 settembre alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi va in scena questa sfida valida per la 4° giornata di Serie A, con i viola che ospitano l’ambizioso Como. Pronostico Fiorentina-Como 21 settembre 2025.

Pronostico Fiorentina-Como 21 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Como, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha raccolto due punti finora in campionato. Considerando anche la precedente gestione, la Fiorentina ha perso le ultime due sfide casalinghe sotto la guida di Stefano Pioli in Serie A (contro Frosinone nel 2019 e Napoli nell’ultima giornata) e con l’attuale tecnico in panchina non è mai arrivata a tre sconfitte interne di fila nella competizione. La Fiorentina è la squadra che ha subito finora di più in termini di Expected Goals Against (5.44, incassando quattro reti).

Dopo il pareggio nell’ultima giornata contro il Genoa, il Como potrebbe impattare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta dall’inizio della scorsa stagione in campionato. Il Como ha incassato 1.69 gol in meno rispetto a quanto previsto da questo modello (3.69 xGa, due gol subiti), soltanto Cagliari (2.53) e Cremonese (1.71) hanno una differenza di questo tipo superiore ai lariani finora in questo torneo.

Il bilancio tra Como e Fiorentina in Serie A è in perfetto equilibrio: 10 successi per parte e sei pareggi a completare il quadro. Il Como ha vinto l’ultima partita contro la Fiorentina in Serie A mantenendo la porta inviolata (2-0 lo scorso febbraio)

Probabili Formazioni Fiorentina-Como

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Guida TV Serie A: dove vedere Fiorentina-Como?

Fiorentina-Como, domenica 21 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Fiorentina-Como

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in grande equilibrio con la Fiorentina @2.60 su Admiralbet e il Como @2.80 su Sisal mentre troviamo il pareggio @3.20 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Como

Solo l’Atalanta (zero) ha concesso meno tiri agli avversari della Fiorentina (uno) a seguito di un recupero offensivo in questa Serie A – stesso dato del Como, che però guida la classifica di recuperi palla entro 40 metri dalla porta avversaria in questo torneo: 33, ben 20 in più proprio dei viola (13). Andiamo con UNDER 2.5 @1.73.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Fiorentina-Como

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Moise Kean – ad un passo dalle 150 presenze in Serie A – non ha trovato la rete nelle ultime tre presenze in campionato e potrebbe eguagliare il suo più lungo stop realizzativo con la maglia della Fiorentina nella massima serie: quattro gare di fila senza gol, come tra febbraio e marzo 2025 e tra settembre e ottobre 2024; il classe 2000 ha tuttavia segnato nella sua unica sfida al Como in Serie A, nel successo esterno dello scorso novembre (2-0).

