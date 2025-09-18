Pronostico Inter-Sassuolo: analisi, formazioni, migliori quote, guida tv e le scommesse di Serie A del 21-09-25

Pronostico Inter-Sassuolo 21 settembre 2025. Analisi, guida tv, migliori quote, probabili formazioni e scommesse 4° giornata di Serie A 2025-2026.
18 Settembre 2025

Dopo la sconfitta nel derby d’Italia in campionato, l’Inter si è ripresa col 2-0 ad Amsterdam all’esordio di Champions, e Chivu può respirare in vista della a San Siro dove domenica sera arrivano i neroverdi del Sassuolo che lo scorso turno si sono sbloccati battendo la Lazio. Pronostico Inter-Sassuolo 21 settembre 2025.

Pronostico Inter-Sassuolo 21 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Sassuolo, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

L‘Inter è reduce da due sconfitte di fila in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023. L’Inter ha segnato ben 4.48 gol in più rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals (4.52 xG, nove gol realizzati), soltanto il Bayern Monaco (+5.43) ha una differenza del genere superiore rispetto ai nerazzurri nei maggiori cinque tornei europei 2025/26.

Il Sassuolo ha vinto l’ultima gara in Serie A (1-0 contro la Lazio). Inter e Sassuolo sono due squadre che fanno un utilizzo opposto dei cross su azione: i nerazzurri guidano questa graduatoria a quota 56, mentre i neroverdi sono ultimi in questa speciale classifica con soli 19 traversoni tentati su azione in questo torneo; nessuna squadra, inoltre, ha segnato più gol a seguito di un cross rispetto ai meneghini (tre, al pari di Cremonese e Juventus).

Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi; nello specifico, i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri. Il Sassuolo ha pareggiato solo due delle 22 sfide contro l’Inter in Serie A (10V, 10P). Dopo aver perso le prime due trasferte contro l’Inter in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle successive nove, vincendone cinque, inclusa la più recente (2-1, 27 settembre 2023).

Probabili Formazioni Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Maric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Sassuolo?

Il match tra Inter e Sassuolo si gioca domenica 21 settembre alle ore 20:45 e sarà un esclusiva DAZN.

Migliori quote Inter-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter nettamente favorita @1.29 su Marathonbet, col Sassuolo che sale fino @12 volte la posta su Sisal, pareggio @5.60 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Inter-Sassuolo

In 4 degli ultimi 5 precedenti tra Inter e Sassuolo giocate a San Siro, entrambe le squadre sono andate a segno, e anche per questo scontro consigliamo GOL SI @2.00 ben ripagato con una quota al raddoppio.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Inter-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-1, 1-2.

Domenico Berardi ha realizzato sette gol nello stadio Giuseppe Meazza nella sua carriera in Serie A – di cui quattro contro l’Inter – e soltanto allo stadio Olimpico di Roma (nove) e al Luigi Ferraris di Genova (otto) ha fatto meglio in trasferta nella massima serie; il classe ’94, inoltre, ha preso parte attiva a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime quattro sfide contro l’Inter in campionato, di cui le ultime tre disputate fuori casa.

