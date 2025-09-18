Dopo la sconfitta nel derby d’Italia in campionato, l’Inter si è ripresa col 2-0 ad Amsterdam all’esordio di Champions, e Chivu può respirare in vista della a San Siro dove domenica sera arrivano i neroverdi del Sassuolo che lo scorso turno si sono sbloccati battendo la Lazio. Pronostico Inter-Sassuolo 21 settembre 2025.
Pronostico Inter-Sassuolo 21 settembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Inter-Sassuolo, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.
L‘Inter è reduce da due sconfitte di fila in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023. L’Inter ha segnato ben 4.48 gol in più rispetto a quanto previsto dagli Expected Goals (4.52 xG, nove gol realizzati), soltanto il Bayern Monaco (+5.43) ha una differenza del genere superiore rispetto ai nerazzurri nei maggiori cinque tornei europei 2025/26.
Il Sassuolo ha vinto l’ultima gara in Serie A (1-0 contro la Lazio). Inter e Sassuolo sono due squadre che fanno un utilizzo opposto dei cross su azione: i nerazzurri guidano questa graduatoria a quota 56, mentre i neroverdi sono ultimi in questa speciale classifica con soli 19 traversoni tentati su azione in questo torneo; nessuna squadra, inoltre, ha segnato più gol a seguito di un cross rispetto ai meneghini (tre, al pari di Cremonese e Juventus).
Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi; nello specifico, i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri. Il Sassuolo ha pareggiato solo due delle 22 sfide contro l’Inter in Serie A (10V, 10P). Dopo aver perso le prime due trasferte contro l’Inter in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle successive nove, vincendone cinque, inclusa la più recente (2-1, 27 settembre 2023).
Probabili Formazioni Inter-Sassuolo
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
SASSUOLO (4-3-3): Maric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Sassuolo?
Il match tra Inter e Sassuolo si gioca domenica 21 settembre alle ore 20:45 e sarà un esclusiva DAZN.
Migliori quote Inter-Sassuolo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Inter nettamente favorita @1.29 su Marathonbet, col Sassuolo che sale fino @12 volte la posta su Sisal, pareggio @5.60 su Goldbet.
|
Inter-Sassuolo
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.27
|5.50
|12.00
|1.29
|5.50
|12.00
|1.28
|5.60
|9.60
|1.28
|5.75
|10.00
|1.27
|5.60
|10.00
Le nostre scommesse su Inter-Sassuolo
In 4 degli ultimi 5 precedenti tra Inter e Sassuolo giocate a San Siro, entrambe le squadre sono andate a segno, e anche per questo scontro consigliamo GOL SI @2.00 ben ripagato con una quota al raddoppio.
Risultato Esatto e scommesse marcatori per Inter-Sassuolo
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-1, 1-2.
Domenico Berardi ha realizzato sette gol nello stadio Giuseppe Meazza nella sua carriera in Serie A – di cui quattro contro l’Inter – e soltanto allo stadio Olimpico di Roma (nove) e al Luigi Ferraris di Genova (otto) ha fatto meglio in trasferta nella massima serie; il classe ’94, inoltre, ha preso parte attiva a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime quattro sfide contro l’Inter in campionato, di cui le ultime tre disputate fuori casa.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.