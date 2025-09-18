Pronostico Napoli-Pisa: le scommesse sul posticipo di lunedì 22 settembre 2025 per la 4° giornata Serie A

Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025
Pronostici Serie A
Avatar
di
18 Settembre 2025

Il posticipo della 4° giornata di Serie A si gioca lunedì 22 settembre alle ore 20:45 dallo Stadio Diego Armando Maradona, con i campioni in carica del Napoli che ospiteranno la neopromossa Pisa. Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025.

Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Pisa, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è la squadra che sta vivendo la più lunga serie in corso senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 15 gare consecutive, di cui 10 vittorie e cinque pareggi. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1N), subendo solo quattro gol nel parziale. 

In caso di sconfitta, il Pisa si ritroverebbe con non più di un punto dopo le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nelle sue ultime quattro partecipazioni alla massima categoria. Il Pisa non ha mai vinto in 14 precedenti in Serie A contro la squadra campione in carica (4N, 10P).

Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5N); in particolare, i campani sono imbattuti nelle ultime sei gare contro i nerazzurri, in cui hanno ottenuto quattro vittorie (2N). 

Probabili Formazioni Napoli-Pisa

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

PISA (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; N’Zola. All. Gilardino.

Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025

Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025

Guida TV Serie A: dove vedere Napoli-Pisa?

Napoli-Pisa, lunedì 22 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Napoli-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Napoli nettamente favorito @1.27 su Marathonbet col Pisa che sale @13 volte la posta su Sisal e il pari @5.75 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Napoli-Pisa

Il Napoli è imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), vincendo la più recente (2-1, 30 settembre 1990 – reti di Diego Maradona e Careca, Michele Padovano per i nerazzurri). Il Pisa è la squadra che ha visto giocare nella propria area di rigore più palloni da parte delle squadre avversarie in questa Serie A, ben 102 (una media di 34 a partita); dall’altro lato, il Napoli ne ha consentiti ai propri avversari meno della metà rispetto ai toscani (50). Anche se l’impegno di giovedì in Champions a Manchester contro il City potrebbe pesare sui partenopei, consigliamo la VITTORIA NAPOLI @1.28.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Napoli-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 1-0.

Kevin De Bruyne è il giocatore che ha collezionato più passaggi filtranti in questo campionato: sette, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro (segue Youssouf Fofana a quota quattro); dopo la rete contro la Fiorentina, il belga potrebbe andare a segno per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2022 (contro Brighton e Leicester).

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Lecce-Cagliari: le scommesse sull’anticipo della 4° giornata di Serie A del 19-09-2025
Pronostici Serie A
Pronostico Lecce-Cagliari: le scommesse sull’anticipo della 4° giornata di Serie A del 19-09-2025
18 Settembre 2025
Pronostici Serie A: Bologna-Genoa, formazioni, migliori quote e scommesse 4° giornata Serie A del 20 settembre 2025
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A: Bologna-Genoa, formazioni, migliori quote e scommesse 4° giornata Serie A del 20 settembre 2025
18 Settembre 2025
Verona-Juventus: analisi, quote, formazioni, guida tv e pronostici calcio Serie A di sabato 20 settembre 2025
Pronostici Serie A
Verona-Juventus: analisi, quote, formazioni, guida tv e pronostici calcio Serie A di sabato 20 settembre 2025
18 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.