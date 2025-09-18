Il posticipo della 4° giornata di Serie A si gioca lunedì 22 settembre alle ore 20:45 dallo Stadio Diego Armando Maradona, con i campioni in carica del Napoli che ospiteranno la neopromossa Pisa. Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025.

Pronostico Napoli-Pisa 22 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Napoli-Pisa, match della 4° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è la squadra che sta vivendo la più lunga serie in corso senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 15 gare consecutive, di cui 10 vittorie e cinque pareggi. Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1N), subendo solo quattro gol nel parziale.

In caso di sconfitta, il Pisa si ritroverebbe con non più di un punto dopo le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nelle sue ultime quattro partecipazioni alla massima categoria. Il Pisa non ha mai vinto in 14 precedenti in Serie A contro la squadra campione in carica (4N, 10P).

Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5N); in particolare, i campani sono imbattuti nelle ultime sei gare contro i nerazzurri, in cui hanno ottenuto quattro vittorie (2N).

Probabili Formazioni Napoli-Pisa

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

PISA (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; N’Zola. All. Gilardino.

Guida TV Serie A: dove vedere Napoli-Pisa?

Napoli-Pisa, lunedì 22 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Napoli-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Napoli nettamente favorito @1.27 su Marathonbet col Pisa che sale @13 volte la posta su Sisal e il pari @5.75 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Napoli-Pisa

Il Napoli è imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), vincendo la più recente (2-1, 30 settembre 1990 – reti di Diego Maradona e Careca, Michele Padovano per i nerazzurri). Il Pisa è la squadra che ha visto giocare nella propria area di rigore più palloni da parte delle squadre avversarie in questa Serie A, ben 102 (una media di 34 a partita); dall’altro lato, il Napoli ne ha consentiti ai propri avversari meno della metà rispetto ai toscani (50). Anche se l’impegno di giovedì in Champions a Manchester contro il City potrebbe pesare sui partenopei, consigliamo la VITTORIA NAPOLI @1.28.

Risultato Esatto e scommesse marcatori per Napoli-Pisa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 1-0.

Kevin De Bruyne è il giocatore che ha collezionato più passaggi filtranti in questo campionato: sette, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro (segue Youssouf Fofana a quota quattro); dopo la rete contro la Fiorentina, il belga potrebbe andare a segno per due presenze di fila in campionato per la prima volta da ottobre 2022 (contro Brighton e Leicester).

