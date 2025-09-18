Per questo fine settimana del campionato di calcio italiano abbiamo scelto 4 partite per la nostra schedina che questa settimana è a quota @5.43 con i match di Bologna-Genoa, Lazio-Roma, Inter-Sassuolo e Napoli-Pisa. Multipla Serie A giornata 4.

Programma completo 4° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 4° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì’ 19 a lunedì 22 settembre. Dopo le prime tre giornate, la classifica ha già delineato le prime sorprese e qualche difficoltà inattesa: c’è chi corre, chi arranca e chi cerca ancora la prima vittoria. In questo quadro spicca il derby di Roma, uno degli appuntamenti più sentiti del calcio italiano, che si giocherà domenica all’ora di pranzo. Ecco il programma completo, la classifica e i numeri principali di ciascun match.

Venerdì 19 settembre

20:45 – Lecce-Cagliari (DAZN)

15:00 – Bologna-Genoa (DAZN)

18:00 – Verona-Juventus (DAZN)

20:45 – Udinese-Milan (Sky e DAZN)

12:30 – Lazio-Roma (DAZN)

15:00 – Cremonese-Parma (DAZN)

15:00 – Torino-Atalanta (DAZN)

18:00 – Fiorentina-Como (Sky e DAZN)

20:45 – Inter-Sassuolo (DAZN)

20:45 – Napoli-Pisa (Sky e DAZN)

Classifica Serie A 2025-2026

Napoli – 9 Juventus – 9 Cremonese – 7 Udinese – 7 Milan – 6 Roma – 6 Atalanta – 5 Cagliari – 4 Como – 4 Torino – 4 Inter – 3 Lazio – 3 Bologna – 3 Sassuolo – 3 Genoa – 2 Fiorentina – 2 Verona – 2 Pisa – 2 Parma – 1 Lecce – 1

Multipla Serie A giornata 4: schedina quota @5.43

Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.43 quota.

MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43

Bologna-Genoa: UNDER 2.5

Lazio-Roma: X2

Inter-Sassuolo: GOL SI

Napoli-Pisa: 1

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅

MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌

MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 4° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

