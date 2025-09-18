Pronostici Serie A: la multipla della 4° giornata del campionato di calcio italiano. Schedina quota @5.43

Multipla Serie A giornata 4
Pronostici Serie A
18 Settembre 2025

Per questo fine settimana del campionato di calcio italiano abbiamo scelto 4 partite per la nostra schedina che questa settimana è a quota @5.43 con i match di Bologna-Genoa, Lazio-Roma, Inter-Sassuolo e Napoli-Pisa. Multipla Serie A giornata 4.

Programma completo 4° giornata Serie A 2025-2026

Andiamo a vedere il turno completo della 4° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì’ 19 a lunedì 22 settembre. Dopo le prime tre giornate, la classifica ha già delineato le prime sorprese e qualche difficoltà inattesa: c’è chi corre, chi arranca e chi cerca ancora la prima vittoria. In questo quadro spicca il derby di Roma, uno degli appuntamenti più sentiti del calcio italiano, che si giocherà domenica all’ora di pranzo. Ecco il programma completo, la classifica e i numeri principali di ciascun match.

  • Venerdì 19 settembre
    20:45 – Lecce-Cagliari (DAZN)
  • Sabato 20 settembre
    15:00 – Bologna-Genoa (DAZN)
    18:00 – Verona-Juventus (DAZN)
    20:45 – Udinese-Milan (Sky e DAZN)
  • Domenica 21 settembre
    12:30 – Lazio-Roma (DAZN)
    15:00 – Cremonese-Parma (DAZN)
    15:00 – Torino-Atalanta (DAZN)
    18:00 – Fiorentina-Como (Sky e DAZN)
    20:45 – Inter-Sassuolo (DAZN)
  • Lunedì 22 settembre
    20:45 – Napoli-Pisa (Sky e DAZN)

Classifica Serie A 2025-2026

  1. Napoli – 9
  2. Juventus – 9
  3. Cremonese – 7
  4. Udinese – 7
  5. Milan – 6
  6. Roma – 6
  7. Atalanta – 5
  8. Cagliari – 4
  9. Como – 4
  10. Torino – 4
  11. Inter – 3
  12. Lazio – 3
  13. Bologna – 3
  14. Sassuolo – 3
  15. Genoa – 2
  16. Fiorentina – 2
  17. Verona – 2
  18. Pisa – 2
  19. Parma – 1
  20. Lecce – 1

Multipla Serie A giornata 4: schedina quota @5.43

Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.43 quota.

MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43
Bologna-Genoa: UNDER 2.5
Lazio-Roma: X2
Inter-Sassuolo: GOL SI
Napoli-Pisa: 1

Screenshot 2025-09-18 alle 16.55.40.png

Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026

MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌

Tutte le partite analizzate nel nostro sito

Tutti i match della 4° giornata di Serie A sono stati analizzati nel dettaglio con statistiche, probabili formazioni, migliori quote, consigli per le scommesse, guida tv e risultati esatti. Abbiamo inoltre analizzato le lavagne delle principali scommesse antepost stagionali sul campionato di calcio italiano, dallo scudetto, al piazzamento in top-4, passando per capocannonieri, retrocessione e anche gli allenatori che rischiano maggiormente l’esonero. Trovate tutto qui:

VAI A SCOMMESSE E ANALISI SERIE A 2025-2026

, ,
