Programma completo 4° giornata Serie A 2025-2026
Andiamo a vedere il turno completo della 4° giornata di Serie A 2025-2026 in campo da venerdì’ 19 a lunedì 22 settembre. Dopo le prime tre giornate, la classifica ha già delineato le prime sorprese e qualche difficoltà inattesa: c’è chi corre, chi arranca e chi cerca ancora la prima vittoria. In questo quadro spicca il derby di Roma, uno degli appuntamenti più sentiti del calcio italiano, che si giocherà domenica all’ora di pranzo. Ecco il programma completo, la classifica e i numeri principali di ciascun match.
- Venerdì 19 settembre
20:45 – Lecce-Cagliari (DAZN)
- Sabato 20 settembre
15:00 – Bologna-Genoa (DAZN)
18:00 – Verona-Juventus (DAZN)
20:45 – Udinese-Milan (Sky e DAZN)
- Domenica 21 settembre
12:30 – Lazio-Roma (DAZN)
15:00 – Cremonese-Parma (DAZN)
15:00 – Torino-Atalanta (DAZN)
18:00 – Fiorentina-Como (Sky e DAZN)
20:45 – Inter-Sassuolo (DAZN)
- Lunedì 22 settembre
20:45 – Napoli-Pisa (Sky e DAZN)
Classifica Serie A 2025-2026
- Napoli – 9
- Juventus – 9
- Cremonese – 7
- Udinese – 7
- Milan – 6
- Roma – 6
- Atalanta – 5
- Cagliari – 4
- Como – 4
- Torino – 4
- Inter – 3
- Lazio – 3
- Bologna – 3
- Sassuolo – 3
- Genoa – 2
- Fiorentina – 2
- Verona – 2
- Pisa – 2
- Parma – 1
- Lecce – 1
Multipla Serie A giornata 4: schedina quota @5.43
Ecco le 4 scelte dei match della quarta giornata di campionato per la Multipla Serie A @5.43 quota.
MULTIPLA SERIE A 4° GIORNATA @5.43
Bologna-Genoa: UNDER 2.5
Lazio-Roma: X2
Inter-Sassuolo: GOL SI
Napoli-Pisa: 1
Risultati Multipla Serie A stagione 2025-2026
MULTIPLA SERIE A 1° GIORNATA @6.63✅
MULTIPLA SERIE A 2° GIORNATA @4.94❌
MULTIPLA SERIE A 3° GIORNATA @4.02❌
