Il Napoli continua a punteggio pieno, unica squadra a farlo dopo le prime 4 giornate di Serie A 2025-2026 e nel prossimo turno la squadra di Conte si prepara al big match col Milan, a sua volta reduce da una convincente vittoria. Continua la crisi della Lazio, molto male anche Lecce, Parma e Torino. Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost, top, flop, prossimo turno e i Risultati Serie A giornata 4.

Risultati Serie A giornata 4 campionato di calcio italiano

Vediamo i risultati della 4° giornata di Serie A 2025-2026. La giornata è iniziata con l’anticipo del venerdì Lecce-Cagliari, terminato con una vittoria per 1-2 degli ospiti grazie a una doppietta di Belotti. La prestazione del Milan al Bluenergy Stadium è stata una dimostrazione di solidità e concretezza. Il risultato finale di 0-3 contro l’Udinese non lascia spazio a interpretazioni.

Importante vittoria per 2-1 del Bologna sul Genoa mentre la Juventus viene bloccata su un deludente 1-1 dall’Hellas Verona. Il Derby della Capitale tra Lazio e Roma si è confermato come il big match di questo turno, vinto 1-0 dai giallorossi grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Per il Torino, la quarta giornata si è trasformata in un vero e proprio incubo, con una sconfitta per 0-3 subita in casa per mano di un’Atalanta cinica e spietata.

Nonostante la vittoria finale per 2-1 contro il Sassuolo, la partita dell’Inter è stata tutt’altro che una passeggiata. I nerazzurri, dopo essere andati in vantaggio per 2-0 con le reti di Dimarco e Carlos Augusto, si sono ritrovati a soffrire un finale inaspettatamente teso dopo il gol di Cheddira che ha riaperto la partita. La vittoria, pur cruciale per il morale e per la classifica, ha messo in luce tutte le vulnerabilità dei nerazzurri.

Un altro risultato degno di nota della giornata è stata la sorprendente vittoria del Como per 2-1 contro la Fiorentina. Infine il Napoli che nel posticipo col Pisa fatica, ma alla fine porta a casa i tre punti nel 3-2 finale che permette ai campioni in carica di Antonio Conte di procedere a punteggio pieno.

Risultati 4° giornata Serie A 2025-2026

Lecce-Cagliari: 1-2

Bologna-Genoa: 2-1

Verona-Juventus: 1-1

Udinese-Milan: 0-3

Lazio-Roma: 0-1

Torino-Atalanta: 0-3

Inter-Sassuolo: 2-1

Como-Fiorentina: 2-1

Cremonese-Parma 0-0

Classifica Serie A 2025-2026

Napoli 12 punti Juventus 10 punti Milan 9 punti Roma 9 punti Atalanta 8 punti Cremonese 8 punti Cagliari 7 punti Como 7 punti Udinese 7 punti Inter 6 punti Bologna 6 punti Torino 4 punti Lazio 3 punti Sassuolo 3 punti Hellas Verona 3 punti Genoa 2 punti Fiorentina 2 punti Parma 2 punti Pisa 1 punto Lecce 1 punto

I top e i flop della 4° giornata di Serie A

TOP NAPOLI. I campioni in carica faticano, ma sono già in fuga solitaria. 12 punti, unica squadra a punteggio pieno, segnali già chiari alle rivali per la squadra di Antonio Conte.

TOP MILAN. Il Milan si impone 3-0 a Udine, guidato da un grande Pulisic. Ma tutta la squadra rossonera è sembrata stare bene, sia a livello fisico che a livello tattico e mentale.

TOP ROMA. L’ottimo inizio della Roma (nonostante il piccolo passo falso con il Torino) è reso eccellente dal successo nel derby capitolino, una vittoria davvero di “capitale” importanza per i giallorossi di Gasperini.

FLOP PARMA. Il Parma pareggia a Cremona 0-0, coglie il suo secondo punto in campionato, ma non può ritenersi soddisfatto. I Ducali contano un solo gol segnato in quattro giornate.

FLOP LAZIO. La prestazione nel derby contro la Roma non è nemmeno stata così negativa ma, a conti fatti, è arrivato il terzo ko in quattro giornate: tre sconfitte in cui i biancocelesti non sono nemmeno riusciti a segnare.

FLOP TORINO. 0-3 in casa dall’Atalanta, maturato per altro già nel primo tempo. Granata annichiliti, come nella prima giornata contro l’Inter. Una debacle che il pubblico dell’Olimpico Grande Torino ha fischiato sonoramente.

FLOP LECCE. Terza sconfitta in quattro giornate e ultimo posto in classifica. Il Lecce, fischiato anche dal proprio pubblico, perde in casa contro il Cagliari. Involuzione preoccupante e la panchina di Di Francesco già scotta.

Prossimo Turno: Milan-Napoli big match della 5° giornata

La 5° giornata di Serie A si giocherà dal 27 al 29 settembre, al via con l’anticipo Como-Cremonese mentre più tardi si giocano le interessanti Juventus-Atalanta e Cagliari-Inter.

La domenica si apre col lunch match Sassuolo-Udinese e sarà chiusa dalla sfida più attesa, Milan-Napoli. Si gioca a San Siro e i rossoneri aprono favoriti @2.40 contro il Napoli offerto @3.00 e il pareggio che sale @3.20.

Lunedì si chiude con un doppio posticipo: Parma-Torino, due delle squadre più in difficoltà in questo momento, e Genoa-Lazio. Ecco il turno completo e le prime quote offerte da Sisal.

Quote Antepost: tutti gli aggiornamenti sulla Serie A

Napoli a punteggio pieno e verso un altro Scudetto? Il quinto tricolore dei partenopei passa da 2,05 offerti la scorsa settimana agli attuali 1,90 su Snai e 1,96 su 888sport. Alle spalle dei nerazzurri, se fino a sette giorni fa c’era la Juventus di Igor Tudor a 5,80, il pari a Verona contro l’Hellas fa scivolare al quarto posto i bianconeri, ora in lavagna a 7. Al secondo posto, a 5,50, si piazza invece l’Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo casalingo contro il Sassuolo. Chiude il podio, a 6, il Milan di Massimiliano Allegri, trionfante a Udine con un perentorio 0-3. Più lontana, a 12, la Roma di Gian Piero Gasperini, vittoriosa nel derby contro la Lazio grazie al gol di Lorenzo Pellegrini.

Il Milan punta ad un ritorno in Champions League la prossima stagione, un posto dei rossoneri nella Top-4 a 1,32 su Planetwin365 e Goldbet, in ulteriore discesa rispetto all’1,40 della scorsa settimana. Superata, in lavagna, la Juventus, bloccata sull’1-1 dal Verona e ora proposta a 1,35. In piena corsa per il quarto posto la Roma di Gian Piero Gasperini, fresca di successo nel derby, che avanza da 2,20 a 2,10. Proprio il derby, sull’altra sponda calcistica della capitale, fa crollare la quota della Lazio da 11 a 19. Gli uomini di Maurizio Sarri restano fermi a 3 punti dopo una sola vittoria e tre sconfitte. Ancora a caccia dei primi tre punti in campionato la Fiorentina di Stefano Pioli, indicata a 15. Se i betting analyst hanno piena fiducia in Napoli e Inter, rispettivamente a 1,01 e 1,30 volte la posta, avanzano l’Atalanta di Juric, da 5,25 a 4,75, dopo il netto 0-3 all’Olimpico di Torino, e il Bologna di Vincenzo Italiano, da 12 a 10, grazie al 2-1 contro il Genoa (fonte Agipronews).

Facciamo una piccola parentesi anche sulla Serie B e la lotta per la promozione in A. Tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Un ruolino di marcia pressoché perfetto per il Palermo, prima candidata secondo i bookmaker alla promozione in Serie A. Vale infatti 1,43 su Better e BetFlag il salto di categoria per i siciliani di Pippo Inzaghi, a caccia del bis dopo la promozione ottenuta lo scorso anno con il Pisa. Alle spalle dei rosanero, c’è grande incertezza: il Venezia di Giovanni Stroppa, nonostante la sconfitta contro il Cesena nell’ultimo turno di campionato, resta la seconda favorita, a 2,15, seguita a 2,65 dal Monza di Paolo Bianco e a 2,75 dall’Empoli di Guido Pagliuca, senza vittorie dalla prima giornata. In testa alla classifica, insieme al Palermo, ci sono le ‘sorprese’ Cesena e Modena, desiderose comunque di recitare un ruolo da possibili outsider del campionato: vale 4,25 la promozione dei bianconeri, mentre si sale a 4,35 per la Serie A dei romagnoli. Più distanti, rispettivamente in lavagna a 9 e a 11, la Sampdoria e il Bari, due squadre che erano partite con ambizioni di alta classifica ma che invece dopo quattro giornate si ritrovano nei bassifondi.

