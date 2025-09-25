Pronostico Como-Cremonese: anticipo della 5° giornata di Serie A del 27 settembre 2025

Pronostico Como-Cremonese 27 settembre 2025
25 Settembre 2025

Il Como si rituffa in campionato nella 5° giornata di Serie A dopo il netto 3-0 rifilato al Sassuolo in Coppa Italia nell’infrasettimanale e ora arriva una Cremonese che ha iniziato molto bene la stagione. Pronostico Como-Cremonese 27 settembre 2025.

Pronostico Como-Cremonese 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Como-Cremonese, match della 5° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide di campionato contro il Como, tra Serie B e Serie C (7V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti.

Nella scorsa stagione, il Como è rimasto imbattuto contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 3N). Solo il Napoli (30) ha guadagnato più punti del Como (26, al pari della Roma) da inizio aprile 2025 in Serie A. 

Dopo aver pareggiato 0-0 entrambe le ultime due partite di campionato contro Hellas Verona e Parma, la Cremonese potrebbe registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Probabili Formazioni Como-Cremonese

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Cremonese?

Como-Cremonese, sabato 27 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote per Como-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Como favorito @1.50 su Goldbet con la Cremonese offerta @7.50 su Sisal e pareggio @4.40 su Starvegas.

Como-Cremonese
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.484.257.50
1.484.107.50
1.484.306.40
1.474.406.75
1.504.306.25

Le nostre scommesse su Como-Cremonese

Solo Inter (74), Milan (65) e Napoli (65) hanno effettuato più tiri totali del Como (64) in questo campionato, dall’altra parte la Cremonese è la formazione che ne ha tentati meno (24); in più, i grigiorossi sono la squadra ad aver subito più conclusioni (68). Vediamo il Como molto meglio in questo momento.

PRONOSTICO: VITTORIA COMO @1.50 GOLDBET

Risultato esatto e scommesse marcatori per Como-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-2, 1-1.

Nico Paz è l’unico giocatore che ha preso parte al 100% delle reti della propria squadra (5/5 del Como) in questa stagione nei Big-5 campionati europei (min.2 partecipazioni): due reti e tre assist per lui. In più, a partire dalla scorsa stagione, Nico Paz è il calciatore che ha fornito più assist in Serie A: 11.

